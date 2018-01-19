​Жители Рыбинска активно участвуют в обсуждениях объектов для включения в губернаторский проект по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



– Сейчас для участия в программе «Решаем вместе!» объединяются большие многоквартирные дома, микрорайоны, люди с разными политическими убеждениями, потому что благоустройство нашего города – общая задача, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков. – А еще пять лет назад с трудом можно было собрать жителей одного подъезда. На все призывы откликались единицы.



Общественное обсуждение в Центральном районе города получилось активным. Пришли многие заинтересованные рыбинцы, члены КТОС, общественных организаций, депутаты Ярославской областной Думы от разных политических партий, представители органов местного самоуправления.



Горожане считают, что все предложенные для предварительного отбора объекты нуждаются в благоустройстве. Одни указывают на необходимость включения в программу Волжского парка как центральной городской зоны отдыха, другие – на не слишком привлекательный вид площади Дерунова, третьи обращали внимание на запущенность исторического места – Карякинского парка.



– Благоустройство Карякинского парка во многом ограничено его статусом, – пояснил первый заместитель главы Дмитрий Рудаков. – Он является и памятником природы, и объектом историко-культурного наследия. Есть опасения, что все средства, выделенные на программу, уйдут только на проведение экспертизы, и благоустройство Карякинского парка точно займет не один год. Однако это не повод отказываться от включения его в программу. Если жители выберут парк, предстоит сложная, кропотливая работа, но мы к ней готовы.



В финале встречи каждый мог заполнить анкету и указать ту общественную территорию, ремонт которой он считает первоочередной задачей.



– Радует, что изменился формат общения власти с населением. Наш голос услышан, нам дают возможность выбирать, – поделилась впечатлениями председатель городской организации женщин Ирина Ревякина.



– Давайте изменим свой город, чтобы он был и краше, и чище, и лучше, – призвала председатель КТОС «Центральный» Ирина Федорова.



Первый этап отбора завершится 31 января. После этого будет составлен краткий список объектов, разработаны эскизы их благоустройства с последующим обсуждением с общественностью. Окончательное голосование состоится 18 марта.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания – обустройство мест массового отдыха населения и общественных пространств.