В селе Спас Даниловского района на площадке возле местного Дома культуры прошли уличные гулянья «Веселые святки». Территория, благоустроенная в рамках губернаторского проекта по созданию комфортной городской среды «Решаем вместе!», стала любимым местом отдыха местных жителей. Люди пришли на праздник, даже несмотря на сильный снегопад.



Благодаря программе место преобразилось полностью. Отреставрирован памятник погибшим в годы войны односельчанам, появилась детская площадка, а вдоль сосновой аллеи установлены лавочки, выполнено новое освещение.



– Село Спас просто преобразилось! Спасибо губернаторскому проекту «Решаем вместе!». Теперь здесь очень комфортно и приятно жить, трудиться и просто отдыхать, – сказала заместитель главы администрации района Елена Иовлева. – Я желаю вам хорошего времяпрепровождения на обновленной территории. Берегите ее и принимайте активное участие в программе вновь!



В этом году каждый житель региона может принять участие в отборе территорий для благоустройства. Предварительное голосование по общественным пространствам продолжится до 31 января. Для зон отдыха, оказавшихся наиболее популярными, будут изготовлены эскизы предполагаемого благоустройства. Их также обсудят на встречах с горожанами. Окончательный выбор территорий для включения в программу «Решаем вместе!» ярославцы смогут сделать 18 марта.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в Ярославской области по инициативе губернатора Дмитрия Миронова с 2017 года. Программа направлена на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед регионами Президентом России Владимиром Путиным.