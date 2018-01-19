​Определены первые 25 человек, которые войдут в новый состав Общественной палаты Ярославской области. На сегодняшнем внеочередном заседании областной Думы депутаты выбрали ярославцев, которым предстоит занять места членов организации в следующий трехлетний период. Всего в списке кандидатов депутатского блока был 61 человек.



– Сегодня сделан первый шаг по формированию нового состава палаты – утвержден, как мы говорим, депутатский блок, – сказал председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – Хочу отметить, что список кандидатов был очень солидным и, по сути, каждый из этих людей достоин стать членом палаты. Но я хочу поблагодарить депутатов за взвешенное решение. Люди, за которых они проголосовали, одни из самых авторитетных в нашем регионе.



Среди утвержденных кандидатов больше половины – около 60 процентов – действующие члены региональной Общественной палаты. Председатель организации уверен: сохранение костяка опытных общественников, активных, инициативных и хорошо зарекомендовавших себя членов палаты пойдет на пользу делу. А говоря о предварительных итогах деятельности завершающего работу состава палаты, Сергей Березкин отметил его высокую результативность.



– Общественная палата последнего трехлетнего созыва была одной из самых активных и дееспособных. У нас были рассмотрены и положительно решены многие актуальные для наших граждан вопросы. Они были связаны со здравоохранением, жилищно-коммунальным комплексом. Большое внимание было уделено поддержке волонтерского движения, многодетных семей. Комиссии палаты, работающие по всем этим направлениям, были очень эффективны. Я благодарю коллег за работу.



Следующим этапом формирования нового состава палаты станет утверждение еще 25 ярославцев, кандидатуры которых одобрит губернатор области. Затем вновь избранные члены палаты соберутся и сформируют оставшуюся треть состава.



В новом составе Общественная палата Ярославской области приступит к работе в конце февраля – начале марта. Кандидаты в новый состав Общественной палаты Ярославской области



№



ФИО кандидата в новый состав Общественной палаты ЯО



Занимаемая должность



Наименование



организации



Ахунов



Турсун



Абдалимович



- Генеральный директор ОАО «ELDIN»



- Председатель Ассоциации «Экономический Совет Ярославской области (объединение работодателей Ярославской области)»



- член Общественной палаты Ярославской области



Ассоциация «Экономический Совет Ярославской области (объединение работодателей Ярославской области)»



Бетнева



Юлия



Владимировна



Президент Ярославской региональной общественной организации «Единый молодежный союз»



Ярославская региональная общественная организация «Единый молодежный союз»



Бородина



Татьяна



Алексеевна



- руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Ярославской области



- эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни»



- член Экспертного совета при комитете по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной Думы



Некоммерческое партнерство «Ассоциация нанимателей жилья «РАНЖ»



Гаврилов



Игорь



Вячеславович



- Директор и художественный руководитель муниципального учреждения культуры «Ярославский городской джазовый центр»



- член Общественной палаты ЯО



Ярославское региональное отделение общественной организации «Всероссийское музыкальное общество» (творческий союз)



Груздев



Михаил



Вадимович



Ректор ЯГПУ



им. К.Д. Ушинского



Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание»



Жужнева Наталия



Леонидовна



Руководитель Ярославской региональной общественной организации инвалидов «Лицом к миру»



Ярославская региональная общественная организация инвалидов «Лицом к миру»



Жуков



Антон



Евгеньевич



- Генеральный директор



ООО «Юридическое бюро А.Е. Жукова»



- ректор частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров»



Ярославская региональная общественная организация «Ассоциация собственников жилья



«Ярославия»



Зайцев



Вячеслав Александрович



Генеральный директор Акционерного общества «Антарес»



Ярославское региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства



«Опора России»



Иванова



Ольга



Александровна



Директор Автономной некоммерческой организации «Клуб « Планета Семья»



Автономная некоммерческая организация «Клуб «Планета Семья»



Исаева



Елена



Александровна



- Директор ЯРОО «Центр социального партнерства»



- директор АНО «Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив»



- доцент кафедры социального и семейного законодательства ЯрГУ



им. Демидова, кандидат юридических наук



Ярославская региональная общественная организация «Центр социального партнерства»



Кирдянов



Сергей



Юрьевич



- директор ГБКУЗ ЯО «Областной перинатальный центр»



Ярославская региональная общественная организация «Ассоциация медицинских работников»



Кириллов



Алексей



Николаевич



Протоиерей Местной религиозной организации православного Прихода Яковлевско-Благовещенского храма г. Ярославля Ярославской Епархии Русской Православной Церкви



Местная религиозная организация православный Приход Яковлевско-Благовещенского храма г. Ярославля Ярославской Епархии Русской православной церкви



Клюева Надежда



Владимировна



- директор некоммерческого партнерства «Региональная Ассоциация психологов -консультантов»



- зав. кафедрой консультационной психологии



Некоммерческое партнерство «Региональная Ассоциация психологов -консультантов»



Ковалев



Владимир



Андреевич



- Почетный гражданин города Ярославля и Ярославской области



- член Общественной палаты ЯО



Некоммерческое партнерство по развитию станций диагностики «АвтоТехЭксперт»



Кузнецов



Михаил



Михайлович



ГБУ ЯО «Яроблтранском»-специалист отдела организации и движения



Ярославская региональная общественная организация содействия развитию добровольчества «Добровольцы Ярославии»



Мильто



Елена



Вадимовна



- сопредседатель НКО «Союз Молодых Предпринимателей»



Ярославская региональная общественная организация «Союз Молодых Предпринимателей»



Можейко



Мария



Евгеньевна



Заведующая кардиологическим отделением ГБУЗ ЯО Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн



Ярославская областная общественная организация «Ярославский областной союз женщин»



Ободкова



Евгения



Александровна



- Президент ЯРМОО «Ассоциация молодых профессионалов»;



- преподаватель факультета психологии ФГБОУ ВПО Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова



Ярославская региональная молодежная общественная организация «Ассоциация молодых профессионалов»



Рассол



Юлия



Александровна



- индивидуальный предприниматель – директор Школы одаренных детей Intellect School



- Председатель Совета приемных родителей Ярославской области



-Учредитель, заместитель генерального директора АНО «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя семья»



- член Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в ЯО



Автономная некоммерческая организация «Агентство социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей «Моя семья»



Рау



Марина



Франсовна



- советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ



АО «Газпром газораспределение Ярославль»



- член Общественной палаты ЯО



Ярославская областная общественная организация «Партнеры Германии»



Седухин



Александр Алексеевич



- Председатель Благотворительного фонда «Совет меценатов Ярославии»



- вице-президент Межрегионального объединения туриндустрии «Золотое кольцо»



- Председатель отделения по Ярославской области Ассоциации рестораторов и отельеров «Федерация Рестораторов и Отельеров»



- член Общественной палаты Ярославской области



Благотворительный фонд «Совет меценатов



Ярославии»



Симонов



Владимир



Иванович



Генеральный директор АО «Ярполимермаш»



- член Общественной палаты ЯО



Союз «Торгово-промышленная палата Ярославской области»



Соловьев



Сергей



Сергеевич



Председатель Союза «Объединения организаций профсоюзов Ярославской области»



Союз «Объединение организаций профсоюзов Ярославской области»



Старожильцева Оксана



Владимировна



Ярославская областная коллегия адвокатов «Шприц, Селезнев и партнеры» - адвокат



Ярославская областная общественная организация инвалидов – больных рассеянным склерозом



«Гефест»



Чернышев Алексей



Вадимович



Председатель Совета Ярославской региональной общественной организации по содействию в поиске пропавших детей «ЯрСпас»



Ярославская региональная общественная организация по содействию в поиске пропавших детей «ЯрСпас»