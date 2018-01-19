​Власти Углича начали подготовку документов для Министерства культуры РФ, связанную с возможным включением города в состав Золотого кольца России. Об этом сообщила глава Углича Светлана Ставицкая. Напомним, с просьбой о возвращении городу статуса участника знаменитого туристического маршрута она обратилась к Президенту России Владимиру Путину на прошедшем в Коломне 17 января форуме малых городов.



– Вот уже 50 лет существует популярный туристический маршрут, в который раньше входил наш город. Теперь мы готовы побороться за этот статус вновь. На него также претендует около 10 городов. Итоги рассмотрения заявок от городов станут известны в марте-апреле. Мы очень рассчитываем на положительное решение, – сообщила Светлана Ставицкая. – Официальный статус города Золотого кольца способствует привлечению еще большего количества туристов. Это стимул для реализации новых масштабных проектов.



Светлана Ставицкая также добавила, что Углич намерен участвовать в конкурсе Минстроя РФ и получить дополнительное финансирование на благоустройство территорий.



Во время рабочей поездки в Угличский район, которая прошла накануне, 18 января, губернатор Дмитрий Миронов также отметил, что Углич заслуживает быть в составе туристического маршрута.



– Инициативу главы города поддерживает не только Правительство области, но и все, кто здесь живет и трудится. Город, безусловно, этого заслуживает и достоин, – сказал Дмитрий Миронов.