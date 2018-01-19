​Положительная динамика внешнеэкономической деятельности впервые за последние три года отмечена в Ярославской области. За 11 месяцев 2017-го объем экспорта вырос на 27 процентов по отношению к аналогичному периоду 2016 года.



Развитие этого направления во многом обусловлено работой открывшегося в феврале прошлого года Центра экспорта Ярославской области. Структура была создана для выполнения поручения по увеличению экспорта российской продукции, которое Президент РФ Владимир Путин дал в ноябре 2016 года в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.



– Успешная экспортная деятельность – важное условие развития экономики региона, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – Поддержка экспортно ориентированных предприятий – одна из задач, поставленных губернатором Дмитрием Мироновым в стратегии социально-экономического развития «10 точек роста». Центр экспорта стал структурой, оказывающей предприятиям области реальную помощь при выходе на внешние рынки. И мы видим серьезную заинтересованность в этом партнерстве со стороны предприятий региона.



В прошедшем году 230 предприятий малого и среднего бизнеса получили поддержку Центра экспорта. Кроме того, были организованы бизнес-миссии в Китай, Армению, Узбекистан, Австрию и Словакию. При содействии центра предприятия области приняли участие в зарубежных выставках и получили компенсацию затрат на эти цели. Востребованным блоком работы стала и программа обучения, которая была реализована совместно с Российским экспортным центром. При содействии центра заключено 35 экспортных контрактов.



Один из партнеров Центра экспорта – завод «МарКон», производитель тормозных колодок для российских, европейских, американских, японских и корейских автомобилей. В декабре 2017 года «МарКон» выиграл региональный конкурс «Лучший экспортер года» в номинации «Самая длительная история экспорта»: с 1998 года компания осуществляет экспорт своей продукции в страны СНГ. Сотрудничество с Центром экспорта позволит компании расширить партнерские связи за рубежом.



– В России только «МарКон» обладает таким широким ассортиментом производимых колодок – сейчас их 500 видов, и мы хотим увеличить это число до 700, – рассказал коммерческий директор ЗАО «МарКон» Иван Гусев. – В прошлом году нам удалось выйти на рынок Грузии, теперь планируем поставлять свою продукцию в Казахстан, Иран и Турцию, при поддержке Центра экспорта выйти на европейский рынок. Для этого наши сотрудники уже прошли специализированное обучение по программе центра.