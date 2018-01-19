​19 января в администрации Ростовского района четырем многодетным семьям вручили правоустанавливающие документы на землю. Участки в деревне Захарово Петровского сельского поселения предназначены для ведения личного подсобного хозяйства, а в поселке Семибратово – для индивидуального жилищного строительства.



– Одна из стратегических задач, поставленных перед субъектами Федерации главой государства Владимиром Путиным, – усилить работу по предоставлению земельных участков молодым и многодетным семьям, – подчеркнул заместитель председателя регионального Правительства Роман Колесов. – Ярославская область в числе лидеров по этому вопросу. Для сокращения очереди активизирована работа по формированию земельных участков. Так, в 2017 году их сформировано почти вдвое больше, чем в 2016-м: 787 участков по сравнению с 426.



Среди получивших сегодня документы – семья Коломиных. Им предоставлена земля в поселке Семибратово для индивидуального жилищного строительства.



– В очередь на землю мы встали как выбывшие из программы по поддержке молодых семей в связи с истечением предельного возраста, – рассказала Оксана Коломина. – Сначала мы встали в очередь на получение участка в Ярославле. Но желающих получить землю в областном центре очень много, мы решили не терять времени и в конце 2017 года встали в очередь в Ростовском муниципальном районе. Там нам быстро предложили участок, который нас устроил. Место отличное. Со строительством затягивать не будем.



Всего на сегодняшний день на территории региона бесплатно предоставлен в собственность 3471 земельный участок. Из них 2394 – многодетным семьям, 616 – участникам программы по поддержке молодых семей и выбывшим из нее по истечении предельного возраста. В первом квартале 2018 года планируется бесплатно предоставить в собственность более 300 земельных участков.



– Всего в Ростовском районе предоставлено 160 земельных участков, из них 152 – многодетным семьям. В 2017 году было выделено 26 участков, из которых 23 – многодетным, – пояснила заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская. – В аренду без торгов предоставлено семь земельных участков. На учете на получение участков на сегодня стоят 118 многодетных семей. Важно понимать, что в очередь можно встать в любом муниципальном районе и городском поселении области, независимо от места проживания заявителя.