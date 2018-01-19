​Представлены инвестиционные проекты, которые уже в ближайшее время могут быть реализованы на территории Переславского района. Работы были продемонстрированы на выездном совещании-семинаре, посвященном вопросам развития туризма, в Переславле-Залесском.



Участники встречи – представители Правительства области, администрации района, участники туристического сообщества и инвесторы – обсудили вопросы формирования туристско-рекреационного кластера «Золотое кольцо 2.0».



В числе представленных проектов – преображение площади Александра Невского и создание на этой территории туристического комплекса «История России. Сквозь века». В планах – благоустройство набережной, связывающей комплекс с историческим центром Переславля, организация экскурсионного железнодорожного маршрута по узкоколейной дороге вдоль берега Плещеева озера.



Также есть проект создания туристического комплекса «Плещеево – Трубеж», в рамках которого планируется обустройство серф- и кемпинг-парка, экофермы. Разработана программа вело- и пешеходного маршрута вокруг Плещеева озера. По замыслу разработчиков, маршрут пройдет в том числе по территории национального парка. Началом и окончанием путешествия станет Красная площадь Переславля-Залесского.



– Согласно стратегии развития туризма, разработанной до 2025 года, развитие туристической инфраструктуры – одно из приоритетных направлений деятельности Правительства Ярославской области, – отметила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Наиболее эффективным способом реализации данной цели является формирование туристических кластеров. Кластер «Золотое кольцо 2.0» входит в федеральную кластерную зону. Кроме того, он – один из претендентов от нашей области на участие в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» на 2019 – 2025 годы.



В ходе совещания участники обсудили границы кластера «Золотое кольцо 2.0» и приступили к разработке дорожной карты по его созданию.