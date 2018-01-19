​Более двухсот школьников собрались сегодня в Ярославле для участия в региональном этапе X Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест-2018».



– Эти талантливые ребята сейчас осваивают азы робототехники, и наша задача – поддерживать и развивать их увлечение научно-техническим творчеством, – сказала первый заместитель директора департамента образования Ярославской области Светлана Астафьева. – Если этот интерес стимулировать и подкреплять соответствующим образованием, занятиями и, в частности, такими фестивалями, то в итоге мы сможем говорить о комплексной подготовке инженерных кадров для высокотехнологических отраслей промышленности нашей страны.



Региональный этап «РобоФеста» проводится в Ярославле второй раз. Мероприятие набирает обороты – в этом году фестиваль продлится три дня и соберет более 50 команд-участников. Сегодня проходят соревнования по направлению «Hello, Robot!».



– Дети делятся на две возрастные группы. Ребята 3–4 классов выполняют упражнение «Чертежник» – им нужно будет собрать робота, который затем с помощью закрепленного маркера начертит заданную фигуру. Ребята постарше, 5–6 класс, – это «Перевозчики». Их роботам нужно будет перевезти кубики в определенном порядке по цвету, – рассказала старший судья РобоФеста Наталья Галасеева.



Еще одно направление фестиваля – «РобоКарусель». В нем участвуют ребята постарше – школьники 7–11 классов и студенты колледжей и лицеев.



– Три состязания в трех компетенциях: «Робо-боулинг» – робот должен сдвинуть шар так, чтобы он сбил все цилиндры; «Робо-сквош», где робот должен ударить максимальное количество раз шарик о борт, и «Робо-счетчик» – робот должен посчитать цвета всех цилиндров, стоящих на поле, и вывести их на экран, – рассказал участник соревнований, победитель «РобоФеста-2017» Вадим Мацуненко. – Робототехникой я занимаюсь около пяти лет, это очень захватывающе. Начинал я с примитивных конструкций – мотор, батарейки и все. Сейчас же робот должен уметь ориентироваться по датчикам, сравнивать показания, и для этого нужны не только знание программирования, но и конструкторские навыки.



Победители регионального этапа отправятся в Москву на X Всероссийский фестиваль.



Справка



«РобоФест» проводится в рамках Программы «Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России», реализуемой Фондом поддержки социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное дело» при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и Агентства стратегических инициатив.



Первый «РобоФест» состоялся в 2009 году, к 2014 году масштабы фестиваля значительно расширились: около 550 команд юных робототехников из 42 регионов России состязались в 22 видах соревнований. Сегодня «РобоФест» – крупнейший робототехнический фестиваль в Европе и один из крупнейших в мире.



«РобоФест» - это площадка не только для соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной программ: презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций. В рамках фестиваля традиционного организуется деловая программа, конкурсы для партнеров и ресурсных центров программы, проводятся экскурсии для школьников.