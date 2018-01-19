​19 января на очередном заседании Ярославской областной Думы депутаты поддержали проект федерального закона, направленного на защиту прав дольщиков.



Правовой акт, который Госдума планирует принять уже в весеннюю сессию, предусматривает внесение изменений в Федеральный закон №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». В случае его утверждения на федеральном уровне будет введен механизм координации органов, осуществляющих в субъектах РФ государственный контроль в сфере долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости.



– Дополнения и изменения меньше всего касаются застройщиков, речь идет о системе контроля и учета. Наверное, самым главным изменением станет отказ от системы страхования участников долевого строительства и переход к системе защиты через Фонд защиты прав граждан участников долевого строительства, – рассказал директор департамента строительства Ярославской области Виктор Неженец. – Каждый застройщик будет обязан отчислять в данный фонд 1,2 процента от суммы сделки живыми деньгами. То есть больше никаких страховых обязательств в виде бумаг, а живые деньги. Фонд будет контролироваться непосредственно Министерством строительства России.



Также в случае принятия закона на уровне региона будет определен единый орган, отвечающий за работу с участниками долевого строительства, – инспекция государственного строительного надзора. Назначение руководителя структуры будет согласовываться Министерством строительства по представлению губернатора. Кроме того, министерством будет введена сквозная единая информационная система, куда в соответствии с установленным регламентом уполномоченные органы из регионов будут направлять всю информацию.



Справка



За прошлый год в Ярославской области введено в эксплуатацию 16 жилых домов, тем самым решены проблемы 1264 участников долевого строительства. В планах на 2018 год – ввести в эксплуатацию 13 проблемных жилых домов.



Для того чтобы повысить эффективность работы с обманутыми дольщиками, в прошедшем году в Ярославской области внедрен ряд новых подходов. В частности, инвесторам, взявшим на себя завершение строительства проблемных объектов, предоставлено право получения земельных участков под новые проекты в аренду без торгов.