​3 и 4 марта в Рыбинске при поддержке Правительства Ярославской области пройдет XI традиционный международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet – 2018. Для участия в мероприятии уже заявились более 2000 человек из 20 стран мира.



– Будем рады видеть всех на Ярославской земле. На деминской лыжне нет места политике и выяснению личных отношений. Будут честная гонка на отличной трассе и настоящий праздник для болельщиков, – сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.



С 2010 года Деминский марафон является самым крупным в России. По итогам прошлого сезона он занял восьмое место среди лучших марафонов мира, а в этом году впервые в своей истории вошел в Кубок лыжных марафонов FIS/Worldloppet. За месяц до окончания регистрации заявки подали уже более 2000 человек. В «Демино» приедут спортсмены из 20 стран мира и 58 регионов России. На старт выйдут марафонцы из Норвегии, Германии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Испании, Италии, Японии, Канады, Эстонии, Грузии, Казахстана, Латвии, Словакии, Словении, Финляндии, Республики Беларусь.



Второй год официальным партнером марафона выступает госкорпорация «Ростех». Создан организационный комитет. В проведении соревнований задействованы тысячи человек, от узких специалистов до волонтеров.



– Выполнена межсезонная подготовка трасс, сейчас идут формирование и укатка основной дистанции. Снега в «Демино» достаточно для проведения марафона, обильные осадки последних дней в прямом смысле подарок небес для нас. Онлайн-регистрация продлится еще месяц, но я бы рекомендовал всем раздумывающим и сомневающимся поспешить, потому что лимит участников уже почти достигнут, – рассказал директор Ростех Деминского лыжного марафона Александр Игнатьев.



Первый день соревнований, 3 марта, откроет главная гонка на 50 км свободным стилем, включенная в официальные календари Международной федерации лыжного спорта FIS и Международной федерации лыжных марафонов Worldloppet. 4 марта станет днем гонок классическим стилем на 25, 10 и 5 километров. На километровую дистанцию выйдут самые маленькие участники беби-марафона.