|Жители 2-й Полевой улицы в Большом Селе вышли на праздничное мероприятие, посвященное открытию обновленной дворовой территории. Благоустройство выполнено в рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».
Во дворе дома №31 был произведен ремонт внутридомового проезда, заасфальтировано более 570 квадратных метров территории. Также приведено в порядок дворовое пространство: обустроены дорожки, выровнен грунт на детской площадке. В проект было вложено порядка 500 тысяч рублей. Кроме того, свой вклад в благоустройство внесли жители: они выкосили газоны и покрасили заборы.
За то, чтобы эти работы были включены в программу «Решаем вместе!», проголосовали 140 человек.
Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания – обустройство мест массового отдыха населения и общественных пространств.
Сейчас идет предварительный отбор общественных территорий для обустройства в рамках проекта в 2018 году. Высказать свое мнение можно, приняв участие в анкетировании, организованном в общественных местах, или через портал vmeste76.ru.
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