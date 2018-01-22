​В Кировском районе областного центра прошли детские праздники «Ярославль, выходи гулять!». Они были организованы на площадках, благоустроенных в 2017 году благодаря губернаторскому проекту по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». В их числе – Бутусовский парк. Решение о его модернизации в прошлом году поддержало большинство жителей близлежащих домов.



В парке проведена обрезка деревьев, восстановлены малые архитектурные формы, смонтированы новые, на детской площадке сделано прорезиненное основание, асфальтовое покрытие заменено на плиточное.



– Каждый месяц в Бутусовском парке отдыхают десятки тысяч горожан, это одно из самых популярных мест в центре Ярославля, и приятно, что горожане сами приняли решение о его преображении в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», – сказала глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Любовь Сурова. – Тем более этот парк имеет большое историческое значение – ему исполнилось 90 лет.



В Бутусовском парке также установлен памятный знак в виде золотого кольца и оборудован пешеходный мостик. Новые объекты напоминают о статусе Ярославля как официальной столицы Золотого кольца России.



Еще один праздник был организован на площади Юности, благоустроенной по инициативе губернатора Дмитрия Миронова. Здесь установлен детский городок, оборудованный новейшими аттракционами. Все конструкции отвечают высоким требованиям безопасности, выполнены из современных материалов, которые устойчивы к различным погодным явлениям. Аварийный фонтан, построенный еще в 1983 году, заменен на современный, модернизировано уличное освещение, отремонтировано пешеходное покрытие, сделаны новые газоны и клумбы.



Губернаторский проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе с 2017 года и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В настоящее время идет предварительный отбор общественных территорий для обустройства в рамках проекта в 2018 году. Высказать свое мнение можно, приняв участие в анкетировании, организованном в общественных местах, или через портал vmeste76.ru.