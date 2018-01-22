​В ярославских школах начинается прием заявлений от родителей будущих первоклассников. Конкретные дату, время и место каждое учебное заведение устанавливает самостоятельно, но кампания должна стартовать не позднее 1 февраля.



Пока подать документы граждане могут только в те учебные заведения, к которым относятся по месту регистрации. Для детей, не проживающих на закрепленной за школой территории, прием заявлений при наличии свободных мест будет запущен с 1 июля и завершится не позднее 5 сентября.



Документы можно подать лично или через единый портал госуслуг, прием начинается одновременно.



– Планируется, что в новом учебном году в Ярославской области за школьные парты впервые сядут около 11 тысяч ребятишек. Правила приема каждая образовательная организация устанавливает самостоятельно и обязательно размещает их на своем сайте в Интернете и на информационном стенде, – пояснил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Поступающих и их родителей в учреждении должны ознакомить с уставом, образовательными программами, информацией о закреплении образовательных организаций за конкретными территориями и другими документами.



Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом директора школы в течение 7 рабочих дней после приема документов. Не позднее 10 календарных дней с момента издания распорядительного акта о закрепленной территории должна появиться информация о количестве мест в первых классах, а не позднее 1 июля – о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории.



Закрепление школ за конкретными территориями находится в компетенции муниципальных органов управления образованием. Главным и основным является принцип территориальной доступности для ребят – чтобы минимизировать переходы от дома до школы.



– Что касается Ярославля, где большое количество будущих первоклассников, то кардинальных изменений в закреплении микроучастков не произошло, – рассказала директор департамента образования области Ирина Лобода. – Небольшие корректировки коснулись школ, где идет активное строительство – во Фрунзенском, Заволжском районах. В центре города пересмотрен микроучасток школы №36. Рядом с ней был возведен новый многоэтажный дом, в связи с чем исключены те дома, которые территориально ближе находятся к школе №74. К тому же в городской департамент образования и к нам поступали обращения родителей с просьбой о том, чтобы эти дома относились именно к 74-й школе, потому что ребятам буквально два шага до этого учреждения.