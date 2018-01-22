​26 января в общественных приемных губернатора Ярославской области пройдет традиционный день юридической помощи. Консультацию специалиста жители региона смогут получить совершенно бесплатно.



Информационно-консультационный прием будет организован с 9 до 17 часов во всех муниципальных образованиях и городских округах.



В Ярославле бесплатную помощь в этот день можно получить по следующим адресам:– ул. Трефолева, 20г;



– Ленинградский пр., 50, каб. 108;



– пр. Авиаторов, 74а;



– Московский пр., 107, каб. 335а.



Адреса общественных приемных губернатора Ярославской области в районах:



– Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25;



– пос. Борисоглебский, пл. Советская, 5;



– с. Брейтово, пл. Советская, 1, каб. 20;



– г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 39, каб. директора МБУДО «Детская школа искусств»;



– г. Данилов, Соборная пл., 14а, каб. 3;



– г. Любим, ул. Трефолева, 10;



– г. Мышкин, ул. Никольская, 18, каб. директора Опочининской библиотеки;



– с. Новый Некоуз, ул. Советская, 23, каб. 38;



– пос. Некрасовское, ул. Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека);



– пос. Пречистое, ул. Ярославская, 90, каб. районного совета ветеранов;



– г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, 5, каб. 16;



– г. Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218;



– г. Ростов, пл. Советская, 15;



– г. Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;



– г. Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 8;



– г. Углич, Успенская пл., 2, каб. 101.