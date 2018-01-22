|26 января в общественных приемных губернатора Ярославской области пройдет традиционный день юридической помощи. Консультацию специалиста жители региона смогут получить совершенно бесплатно.
Информационно-консультационный прием будет организован с 9 до 17 часов во всех муниципальных образованиях и городских округах.
В Ярославле бесплатную помощь в этот день можно получить по следующим адресам:– ул. Трефолева, 20г;
– Ленинградский пр., 50, каб. 108;
– пр. Авиаторов, 74а;
– Московский пр., 107, каб. 335а.
Адреса общественных приемных губернатора Ярославской области в районах:
– Большое Село, пл. Советская, 5, каб. 25;
– пос. Борисоглебский, пл. Советская, 5;
– с. Брейтово, пл. Советская, 1, каб. 20;
– г. Гаврилов-Ям, ул. Советская, 39, каб. директора МБУДО «Детская школа искусств»;
– г. Данилов, Соборная пл., 14а, каб. 3;
– г. Любим, ул. Трефолева, 10;
– г. Мышкин, ул. Никольская, 18, каб. директора Опочининской библиотеки;
– с. Новый Некоуз, ул. Советская, 23, каб. 38;
– пос. Некрасовское, ул. Мира, 6 (Некрасовская центральная библиотека);
– пос. Пречистое, ул. Ярославская, 90, каб. районного совета ветеранов;
– г. Переславль-Залесский, ул. Комсомольская, 5, каб. 16;
– г. Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218;
– г. Ростов, пл. Советская, 15;
– г. Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227;
– г. Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 8;
– г. Углич, Успенская пл., 2, каб. 101.
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