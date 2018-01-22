В Ярославской области принято первое решение о начислении ежемесячной президентской выплаты на первого ребенка. Ее получательницей стала жительница Данилова Ксения Комарова.



Данная мера поддержки введена в стране с 1 января по инициативе Президента России Владимира Путина. Выплата назначается со дня рождения ребенка и составляет 9547 рублей.



– На выплату могут претендовать граждане Российской Федерации. Заявление необходимо подать непосредственно по месту жительства в органы социальной защиты населения или в МФЦ, – сообщил заместитель директора областного департамента труда и социальной поддержки населения Алексей Шабалин. – Обязательно к заявлению надо приложить справку о доходах семьи за 12 месяцев, документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении ребенка.



В этом году в Ярославской области уже родился 241 первенец. Проведено 74 консультации с семьями, которые хотели бы подать документы на президентскую выплату. В бюджете на 2018 год на эти цели предусмотрено 156 миллионов рублей.



– Это хорошая поддержка для нашей семьи, – сказала Ксения Комарова. – Приятно, когда государство помнит о своих гражданах. Маленький ребенок требует больших расходов, и президентские деньги помогут нам приобрести все самое необходимое.