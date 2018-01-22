​На этой неделе Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник отмечает свой день рождения. 25 января ему исполняется 153 года. В течение всего этого дня посещение всех экспозиций и экскурсий будет бесплатным.



В день рождения музея в отделе природы родители с детьми смогут принять участие в увлекательной экскурсии «История елового семечка», а в историческом отделе – послушать «Волшебные истории старинного сундука». Для взрослых будут организованы авторские экскурсии по экспозициям «История Ярославского края», «Слово о полку Игореве» и «Сокровища Ярославля», выставкам «Иконы Ярославля» и «Мы свой, мы новый мир построим».



Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник – самый большой музей в регионе. В его составе находится более 300 тысяч памятников, отражающих все основные аспекты историко-культурного и природного наследия Ярославской земли.



Детские экскурсии и программы



11.00, 12.00 «История елового семечка». Занятие на экспозиции «Природа Ярославского края» для детей и их родителей (6+).



11.00, 12.30 «Волшебные истории старинного сундука». Интерактивная программа на выставке «Тайная жизнь сундука» (6+).



12.00, 13.00 Экскурсия на выставке «ЯрмаНка» для детей и их родителей (6+).



Экскурсии для взрослых



14.00 Выставка «Мы свой, мы новый мир построим».



14.00 Экспозиция «Сокровища Ярославля».



15.00 Экспозиция «Иконы Ярославля XVI – XVIII вв.».



16.00 Экспозиция «Слово о полку Игореве».



17.00 Экспозиция «История Ярославского края».



15.00 «Шедевры оружейных мастеров». Презентация экспонатов выставки «Оружейные истории». Экспозиция «История Ярославского края», зал «Карета».



19.00 Интеллектуальная игра «Опять 25». Зал «Классика».