|На этой неделе Ярославский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник отмечает свой день рождения. 25 января ему исполняется 153 года. В течение всего этого дня посещение всех экспозиций и экскурсий будет бесплатным.
В день рождения музея в отделе природы родители с детьми смогут принять участие в увлекательной экскурсии «История елового семечка», а в историческом отделе – послушать «Волшебные истории старинного сундука». Для взрослых будут организованы авторские экскурсии по экспозициям «История Ярославского края», «Слово о полку Игореве» и «Сокровища Ярославля», выставкам «Иконы Ярославля» и «Мы свой, мы новый мир построим».
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник – самый большой музей в регионе. В его составе находится более 300 тысяч памятников, отражающих все основные аспекты историко-культурного и природного наследия Ярославской земли.
Детские экскурсии и программы
11.00, 12.00 «История елового семечка». Занятие на экспозиции «Природа Ярославского края» для детей и их родителей (6+).
11.00, 12.30 «Волшебные истории старинного сундука». Интерактивная программа на выставке «Тайная жизнь сундука» (6+).
12.00, 13.00 Экскурсия на выставке «ЯрмаНка» для детей и их родителей (6+).
Экскурсии для взрослых
14.00 Выставка «Мы свой, мы новый мир построим».
14.00 Экспозиция «Сокровища Ярославля».
15.00 Экспозиция «Иконы Ярославля XVI – XVIII вв.».
16.00 Экспозиция «Слово о полку Игореве».
17.00 Экспозиция «История Ярославского края».
15.00 «Шедевры оружейных мастеров». Презентация экспонатов выставки «Оружейные истории». Экспозиция «История Ярославского края», зал «Карета».
19.00 Интеллектуальная игра «Опять 25». Зал «Классика».
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