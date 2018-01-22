​Жители Переславля-Залесского в ближайшее время смогут направлять свои сообщения на интерактивный портал «Решаем вместе!». Соответствующее соглашение сегодня подписали заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая и глава города Владимир Волков.



В настоящее время к ресурсу уже подключены Ярославль, Рыбинск и Ярославский район.



– Переславль-Залесский уже третий городской округ и четвертое муниципальное образование, которое присоединяется к интерактивному порталу «Решаем вместе!», – отметила Екатерина Троицкая. – Наша задача – обеспечить работоспособность ресурса и оперативную отработку сообщений граждан.



Также Екатерина Троицкая подчеркнула необходимость серьезного подхода к каждому заявителю со стороны ответственных лиц.



– Отписок быть не должно! – подчеркнула она.



Представители регионального департамента информатизации и связи, мэрии Ярославля, сотрудники администрации Переславля-Залесского, которые будут заниматься обслуживанием ресурса, обсудили рабочие вопросы, связанные с функционированием портала.



– Портал «Решаем вместе!» – это новый шаг к взаимодействию жителей и органов местного самоуправления, это развитие города, – сказал Владимир Волков. – Будем оперативно работать, и, уверен, уже совсем скоро переславцы оценят удобство и эффективность этого интерактивного ресурса.



Портал «Решаем вместе!» является продолжением одноименного губернаторского проекта, направленного на решение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной Президентом России Владимиром Путиным. В соответствии с графиком, утвержденным главой региона Дмитрием Мироновым, до конца января к ресурсу также должен быть подключен Тутаевский муниципальный район. На февраль запланированы Ростовский и Угличский районы.