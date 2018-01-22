​С 1 января все лечебные учреждения Ярославской области получили возможность выдавать пациентам больничные листы не только в бумажной, но и в электронной форме. Федеральный закон запустил этот процесс еще в середине прошлого года, и постепенно больницы и поликлиники устанавливали специальное программное обеспечение, медики осваивали работу в нем.



– Президент Владимир Путин поставил задачу наращивать уровень информатизации здравоохранения. Организация системы выдачи электронных больничных листов – одно из направлений этой работы, которая должна повысить качество оказываемых гражданам медицинских услуг, – сказал заместитель директора департамента здравоохранения и фармации области Василий Тубашов. – На сегодняшний день в нашем регионе выдано уже более полутора тысяч электронных больничных. Мы занимаем по России пятое место по приросту этого показателя. Преимущества внедрения электронного документа налицо: пациенту достаточно отправить код номера своего больничного, и он будет принят работодателем. К тому же электронный листок нетрудоспособности невозможно испортить, подделать или потерять.



Как только врач закрывает больничный, информация об этом поступает в отделение Фонда социального страхования и по месту работы пациента. При этом гражданину при выписке сообщается номер электронного больничного. С этим номером он идет в бухгалтерию. Бухгалтер вводит номер в базу данных, получает информацию для начисления пособия и выдает его по такому листу, как и по обычному. Работодатель видит в базе название медучреждения, номер и дату выдачи листа, дни болезни и фамилию. Такой больничный идет по защищенным каналам связи и подписывается цифровой подписью медучреждения и врача.



С новой системой уже работают порядка 500 предприятий региона.



– Пока у работодателей есть выбор, принимать больничный лист в бумажном или электронном виде, – отметила и. о. управляющего Ярославским региональным управлением ФСС Татьяна Баранова. – Некоторые работают по старинке, не все еще закупили модули для работы с электронными документами. После разъяснения организации и предприятия включаются в процесс.



Пилотный проект по внедрению электронного больничного в нашем регионе был реализован на базе больницы №2 в Ярославле. С ноября прошлого года стали выдавать электронные больничные все пять поликлиник больницы №9. По словам заместителя главного врача этого медучреждения Татьяны Литвиненко, за прошедшее время в новом формате сформировано 250 листков нетрудоспособности, примерно 20 штук в неделю.