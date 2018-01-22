|В Ярославской области объявлен конкурс лучших практик работы общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальных образований. Заявки принимаются до 2 февраля. Пять претендентов на гранты уже подали документы.
Победителей специально созданная комиссия определит до конца февраля. Оцениваются вклад НКО в развитие региона, опыт реализации социально значимых инициатив и проектов. Шесть участников будут поощрены ценными подарками. Информация о 30 победителях будет включена в иллюстрированный справочник «Лучшие практики деятельности общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципальных образований Ярославской области».
Организаторами конкурса выступают Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив, опорный университет региона – ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Общественная палата Ярославской области.
Конкурс проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов на реализацию социально значимого проекта «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений Ярославской области: дела и люди».
Награждение победителей конкурса пройдет в торжественной обстановке на Гражданском форуме региона 8 июня.
Подробнее об условиях участия – на сайте Общественной палаты Ярославской области.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
16:30
24 просмотров
2018.01.22 Уже больше 13 тысяч жителей Рыбинска приняли участие в предварительном отборе объектов для включения в проект «Решаем вместе!»2018.01.22 Все медицинские учреждения региона подключились к системе выдачи электронных больничных2018.01.22 Переславль-Залесский присоединяется к интерактивному порталу «Решаем вместе!»2018.01.22 25 января посещение выставок и экспозиций музея-заповедника будет бесплатным 2018.01.22 Первая в регионе получательница президентской выплаты на первенца живет в Даниловском районе