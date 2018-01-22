​В Ярославской области объявлен конкурс лучших практик работы общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций муниципальных образований. Заявки принимаются до 2 февраля. Пять претендентов на гранты уже подали документы.



Победителей специально созданная комиссия определит до конца февраля. Оцениваются вклад НКО в развитие региона, опыт реализации социально значимых инициатив и проектов. Шесть участников будут поощрены ценными подарками. Информация о 30 победителях будет включена в иллюстрированный справочник «Лучшие практики деятельности общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципальных образований Ярославской области».



Организаторами конкурса выступают Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив, опорный университет региона – ЯрГУ им. П.Г. Демидова, Общественная палата Ярославской области.



Конкурс проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов на реализацию социально значимого проекта «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений Ярославской области: дела и люди».



Награждение победителей конкурса пройдет в торжественной обстановке на Гражданском форуме региона 8 июня.



Подробнее об условиях участия – на сайте Общественной палаты Ярославской области.