​В Рыбинске подведены промежуточные итоги общественного обсуждения, организованного в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Свои голоса за территории – претенденты на благоустройство уже отдали более 13 тысяч человек. Большинство – почти 12 тысяч – сделали это через официальный сайт программы vmeste76.ru. Остальные заполнили анкеты в крупных торговых центрах.



По итогам опроса – сейчас шесть объектов-лидеров. Это сквер на улицах Черняховского – Желябова, площадка в районе школ №18 и 28, детский парк Переборский, Комсомольская площадь, Карякинский парк и парковая зона в границах улиц Волочаевской и Юбилейной.



Однако ситуация еще может измениться: до 31 января все желающие могут принять участие в предварительном отборе общественных пространств для благоустройства в 2018 году. В Рыбинске на этой неделе встречи в рамках проекта «Решаем вместе!» состоятся: 23 января – в кадетском корпусе, 24-го – в школе №32 и 25-го – в школе №20.



Сделать свой выбор горожане могут в крупных торговых центрах, где установлены урны с логотипом «Решаем вместе!», и на сайте проекта.



По итогам предварительного этапа будет сформирован список из 15 объектов. Для каждого из них будет подготовлен эскиз благоустройства с учетом мнений жителей. Итоговое голосование состоится 18 марта.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания – обустройство мест массового отдыха населения и общественных пространств.