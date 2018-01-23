|Представитель Ярославской области Николай Сивак вышел в финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».
За Центральный федеральный округ вместе с ним будут выступать 45 представителей Москвы, семеро – от Московской области, двое – от Рязанской и по одному человеку от Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской областей.
Напомним, что из 199 тысяч подавших заявки до полуфинала дошли только 2691, трое из которых – представители Ярославской области. В дальнейшем были отобраны 300 финалистов. Все они получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.
Николай Сивак – руководитель одного из подразделений компании «Philips» в России.
– Мне показалось интересным, что на одной площадке собираются талантливые управленцы со всей страны, и я принял решение участвовать в конкурсе «Лидеры России», – рассказал он. – Очень сильные соперники, конкуренция высокая. Много чиновников федерального уровня, владельцев крупного бизнеса, профессиональных управленцев из регионов. Сложно, но участие открывает хорошие перспективы в новых направлениях работы.
Финал конкурса пройдет с 6 по 11 февраля в Сочи. По его итогам определятся 100 победителей. Они получат уникальную возможность целый год общаться с наставниками, в числе которых – лучшие управленцы страны.
Справка
Оператор конкурса – Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Участники мероприятия получают комплексную оценку своих лидерских способностей, знакомятся с успешными управленцами и могут попасть в программу развития кадрового управленческого резерва страны.
Конкурс направлен на выполнение задачи по созданию социальных лифтов, поставленной Президентом России Владимиром Путиным.
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