​На портале госуслуг уже зарегистрировались полмиллиона жителей Ярославской области. За прошлый год прирост составил 200 тысяч человек.



– Каждый день примерно 500 жителей региона приходят подтвердить свою учетную запись. Это свидетельствует о высоком уровне востребованности электронных услуг в регионе, удобстве их получения через госпортал, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Президент России Владимир Путин поставил задачу продолжить реализацию плана перехода на предоставление госуслуг в электронном виде. И у Ярославской области хорошие результаты в этом направлении. Сейчас через gosuslugi.ru можно получить 355 федеральных и 254 региональные услуги.



С 2017 года при оплате госпошлины через портал госуслуг можно сэкономить 30 процентов от ее размера. К примеру, за получение заграничного паспорта нового образца вместо 3500 рублей заплатить 2450, за получение или замену водительского удостоверения вместо 2000 – 1400 рублей.



В прошлом году наиболее востребованной услугой было получение заграничного паспорта – 13 тысяч заявлений, а также оплата штрафов ГИБДД, тем более что на портале можно это сделать с 50-процентной скидкой.



В большинстве случаев оформление услуги через портал составляет 5 – 10 минут.



– В этом году планируем перевести в электронную форму процесс предоставления еще порядка 30 региональных услуг, – сообщил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Также работаем над переводом региональных услуг в мобильное приложение.



Справка



Для возможности получения государственных и муниципальных услуг через портал госуслуг необходимо быть зарегистрированным на ресурсе. Адреса пунктов подтверждения – их в регионе более 90 – можно найти на самом портале.