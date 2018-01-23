​Губернатор Дмитрий Миронов вручил четырем сотрудникам УМВД России по Ярославской области региональные награды за добросовестное исполнение служебного долга по обеспечению охраны общественного порядка. Торжественная церемония состоялась 23 января во время расширенного заседания коллегии ведомства.



Почетного знака Алексея Петровича Мельгунова удостоены полковник юстиции, заместитель начальника УМВД России по Ярославской области, начальник следственного управления Андрей Мешков и начальник медсанчасти Татьяна Нечаева.



Почетные грамоты губернатора области вручены подполковнику полиции, начальнику управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Сергею Гаврилову, а также майору внутренней службы, начальнику культурного центра УМВД России по Ярославской области Марии Шихановой.



Трое сотрудников приказом министра внутренних дел РФ за положительные результаты в оперативно-служебной деятельности награждены почетными нагрудными знаками и медалями. Их вручил статс-секретарь – заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Игорь Зубов.



Еще восемь лучших сотрудников были отмечены дипломами УМВД России по Ярославской области.