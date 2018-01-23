​Через неделю, 31 января, завершится предварительное голосование по выбору общественных территорий. Также организовано анкетирование в общественных местах – библиотеки, МФЦ, магазины – и территориальных администрациях.



– Только на портале губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды свой выбор сделали более 50 тысяч жителей Ярославской области, – сообщил руководитель проектного офиса «Решаем вместе!» Евгений Чуркин. – Опрос продолжится до следующей среды, и у жителей каждого муниципального образования еще есть возможность дополнить перечень предложенных объектов.



Этим правом уже воспользовались жители Заволжского поселения Ярославского района. Они предложили обустроить в новом жилом комплексе современную спортивную площадку. За это высказались более ста человек. Муниципальная общественная комиссия после рассмотрения включила объект в предварительный перечень территорий.



В Ярославле жители предлагают включить дополнительно в список объектов две территории в Дзержинском районе и Петропавловский парк в Красноперекопском районе.



– Территория Петропавловского парка – очень популярная зона отдыха, – отметила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева. – Но пока не урегулированы земельные отношения по данному участку. Он находится в федеральной собственности, есть арендатор, который не соблюдает условия договора. В Дзержинском районе жителями предложены к благоустройству две площадки, одна из которых набрала около 200 голосов. Решение об их включении в перечень для предварительного отбора в ближайшее время примет муниципальная комиссия.



Для территорий, набравших наибольшее количество голосов в ходе предварительного отбора, будут разработаны эскизные проекты благоустройства с учетом мнения жителей. Их обсуждение продолжится на встречах жителей в феврале, а 18 марта состоится рейтинговое голосование.



Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания – обустройство мест массового отдыха населения и общественных пространств.