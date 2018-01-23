​В Ярославской области продолжается реализация проекта «На высокой волне». В его рамках социально незащищенные категории граждан могут бесплатно посетить мероприятия в государственных учреждениях культуры. Проект запущен в 2016 году по инициативе губернатора Дмитрия Миронова.



– «На высокой волне» – один из крупнейших социальных проектов в Ярославской области, – отметила директор регионального департамента культуры Марина Васильева. – В 2017 году в акции приняли участие 12 государственных учреждений культуры, мероприятия которых посетили более 54 тысяч человек. Это яркое свидетельство того, что проект востребован. В этом году мы также приглашаем ярославцев в театры, музеи, филармонию. Жителей региона ждут новые интересные предложения.



В рамках акции три ярославских театра приняли около 14 тысяч человек, а также выезжали со спектаклями в Ростов и Данилов. Более 2 тысяч человек посетили цирк, 4,4 тысячи – планетарий.



Ярославская государственная филармония пригласила на концерты более 5 тысяч слушателей. Ее коллективы и солисты выступили с концертами в Большом Селе, поселках Борисоглебский, Туношна, Некрасовское, Коленово, Хмельники, в Тутаеве, Рыбинске и Угличе. При этом участники проекта смогли посетить концерты в рамках Московского пасхального фестиваля, Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета, международного фестиваля искусств «Преображение», услышать Российский государственный академический камерный Вивальди-оркестр (Москва), группу «Flos Florum» (Екатеринбург), «Бьорн Солли квартет» (Норвегия – США – Россия), органную музыку.



Государственные музеи Ярославской области в ходе проекта приняли свыше 29 тысяч посетителей. Для молодежной аудитории проведены бесплатные квест-игры, проект «Кинолето 2.0», акция «Студенческий десант».