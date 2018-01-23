​В средней школе поселка Октябрьский Рыбинского района после капитального ремонта открылся спортивный зал. Благодаря федеральной субсидии, учрежденной по инициативе Президента России Владимира Путина, на проведение работ выделено 1,4 миллиона рублей. Еще порядка миллиона рублей составило софинансирование из областного и местного бюджетов.



Ремонт продолжался с июля по декабрь прошлого года. В зале площадью 164 квадратных метра заменены полы, окна, двери, оштукатурены и покрашены стены, отремонтирована кровля. Полностью преобразились раздевалки, кладовые для инвентаря, кабинет для тренеров, а также санитарные комнаты. Во всех этих помещениях заменены электропроводка и система пожарной сигнализации.



– Спортивный зал словно отстроен заново! – сказала глава администрации Рыбинского района Татьяна Смирнова. – Сегодня трудно поверить, что долгое время этот объект находился в аварийном состоянии. Все работы выполнены качественно и в срок. Современные и безопасные условия для занятий физической культурой и спортом необходимо создавать во всех образовательных организациях.



В спортивном зале занимаются более 200 школьников. Кроме того, здесь организованы занятия секций по футболу, мини-футболу, баскетболу, волейболу для детей и взрослых.



Спортсмены Октябрьской школы являются участниками всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч», победителями и призерами областных турниров по мини-футболу, баскетболу, русской лапте.



Фото предоставлено редакцией газеты "Новая жизнь"