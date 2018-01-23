​23 января педагоги региона прошли обучение по вопросам, касающимся проведения ЕГЭ.

Новшество 2018 года – печать экзаменационных материалов прямо в пункте проведения экзамена. Там же будет происходить процесс сканирования работ школьников с дальнейшей отправкой в центр обработки информации. Кроме того, тесты (контрольно-измерительные материалы) станут черно-белыми и будут печататься только на одной стороне листа.

– Средства на оснащение пунктов проведения экзаменов принтерами, сканерами и другим необходимым оборудованием предусмотрены в региональном бюджете, – сообщила директор областного департамента образования Ирина Лобода. – Кроме того, мы второй год являемся победителями конкурсного отбора на получение федеральной субсидии на эти цели.

Переход на технологию печати экзаменационных материалов для участников ЕГЭ в аудиториях позволит повысить информационную безопасность экзаменов, сократить возможность влияния человеческого фактора, сэкономить средства на доставку тестовых заданий на места, снизить нагрузку на организаторов.

В четырех пунктах проведения экзаменов в Ярославской области новшество уже было опробовано в прошлом году и доказало свою эффективность.

Помимо теоретических занятий на тренингах предусмотрена практическая отработка всей цепочки необходимых действий, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев во всех муниципальных образованиях.

В регионе будет организовано 43 пункта проведения экзаменов. Также предусмотрена возможность сдать экзамен на дому и в местах лишения свободы.

Подать заявку на участие в ЕГЭ необходимо до 1 февраля.

Сдавать единый госэкзамен предстоит более чем 5 тысячам ярославских 11-классников. Они подают заявления по месту учебы. Выпускники прошлых лет должны обратиться в места регистрации на сдачу единого государственного экзамена, определенные муниципальными органами управления образованием.

Список мест регистрации на сдачу ЕГЭ с адресами, телефонами и указанием времени приема размещен на сайте департамента образования Ярославской области.

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