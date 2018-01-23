​Работу по развитию дорожного хозяйства и транспорта в 2018 году 23 января обсудили на заседании профильного комитета Ярославской областной Думы.



Процесс будет организован по пяти региональным подпрограммам в рамках профильной госпрограммы. На эти цели в бюджете области предусмотрено 5 миллиардов 342 миллиона рублей.



– В целом по государственной программе в текущем году планируется привести в нормативное состояние не менее 170 километров дорог областной и муниципальной собственности, завершить реконструкцию моста через реку Которосль, построить и реконструировать улицы Дорожную в Переславле-Залесском и Волочаевскую в Рыбинске, – рассказал директор департамента транспорта Ярославской области Евгений Моисеев. – Продолжим ремонт важной магистрали Ярославль – Рыбинск, теперь уже на участке от Тутаева.



Евгений Моисеев добавил, что из дорожного фонда области также осуществляется финансирование мероприятий по ряду других программ. В частности, выделяются средства на ремонт дворовых территорий в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!».



Также госпрограммой на 2018 год предусмотрены мероприятия по созданию и развитию современной авиационной инфраструктуры аэропорта Туношна в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.



В рамках заседания комитета депутатов также проинформировали о планах реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» в 2018 году.



Как отметил первый заместитель директора департамента строительства Виктор Жучков, основные средства в рамках программы предусмотрены на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и на помощь в приобретении или строительстве жилья для молодых семей.



В этом году планируется расселить 78 граждан из 36 жилых помещений, находящихся на территории Богоявленского женского монастыря в Угличе. Ярославской областью направлена заявка на выделение на эти цели средств резервного фонда Президента России Владимира Путина. В настоящее время комплект документов прошел экспертизу в аппарате Правительства РФ, получено положительное заключение.