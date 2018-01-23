​В Ярославской области начали работу первые автобусы на газомоторном топливе. Современные новые машины осуществляют межмуниципальные пассажирские перевозки по трем маршрутам: №140 Ярославль-Главный АС – аэропорт Левцово, №161к Тутаев – Ярославль (ул. Волгоградская), №176 Ярославль-Главный – Щедрино.



– В настоящее время износ подвижного состава в организациях, осуществляющих автобусные пассажирские перевозки в регионе, составляет более 65 процентов, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Это негативно влияет на качество обслуживания пассажиров и на имидж региона. Сейчас мы реализуем комплекс мер по развитию в Ярославской области газозаправочной сети и переводу транспортных средств на газомоторное топливо. До середины 2019 года планируем заменить порядка 250 автобусов, работающих на бензине и дизельном топливе.



На преимуществах использования газомоторного транспорта неоднократно акцентировал внимание Президент России Владимир Путин. В декабре прошлого года, выступая на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах, глава государства заявил, что реализация газомоторного топлива на внутреннем рынке даст больший экономический эффект, чем его экспорт. При этом он призвал продолжить поддержку этого направления развития на правительственном и региональном уровнях.



Природный газ в качестве моторного топлива имеет ряд существенных преимуществ. По сравнению с бензином он более экономичен – при одинаковом расходе стоимость получается ниже в среднем на 40 – 50 процентов, исключены несанкционированные потери. Также он бережнее воздействует на окружающую среду – метан экологичнее традиционного топлива на 90 процентов.



В конце декабря 2017 года региональный департамент транспорта провел аукцион по выбору перевозчика по трем межмуниципальным маршрутам. Главным условием конкурса стало использование автобусов на метане. Организация, ставшая победителем аукциона, приобрела 21 новый автобус малого класса категории М3. Все эти машины соответствуют предъявляемым требованиям и современным стандартам качества пассажирских перевозок.



Потребности перевозчика в заправках газомоторного транспорта обеспечивают два заправочных комплекса. Увеличение их количества в Ярославле, Рыбинске и на территории региона – одна из приоритетных задач Правительства области.