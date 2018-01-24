​На Масленичную неделю, которая в этом году стартует 11 февраля, учреждения культуры подготовили большую программу: выставки, интерактивные и театрализованные программы, мастер-классы, концерты и квест-игры. Гости и жители региона смогут познакомиться с традициями празднования Масленицы, стать участниками гуляний и сделать масленичную куклу.



Мастер-классы «Куколка Масленичка» пройдут в Угличском государственном историко-архитектурном и художественном музее. В Ярославском художественном музее будут делать куколку Масленку, а в музее-заповеднике Некрасова «Карабиха» – обрядовую куклу Масленицу по старинным традициям. В Культурно-просветительском центре имени Терешковой гостей научат мастерить народную тряпичную куклу-закрутку. А для тех, кто планирует принять участие в шестом открытом конкурсе масленичных кукол «Сударыня Масленица – 2018», во Дворце культуры имени Добрынина организован семинар «Современная масленичная кукла с использованием традиционных основ».



Сотрудники Ярославского музея-заповедника подготовили интерактивную программу «Путешествие в карете истории на Масленичной неделе». Они расскажут, как праздновали Масленицу дворяне, мещане и крестьяне, что такое ярмарочный театр Петрушки, откроют тайну старинных бабушкиных сундуков и секреты рецептов вкусных блинов.



В Ярославском художественном музее на экспозиции «Русское искусство XVIII – начала XX века» гостей познакомят с масленичными традициями, а в Губернаторском саду состоятся игры и конкурсы со скоморохами.



«Космическую Масленицу» с квест-игрой подготовил Культурно-просветительский центр имени Терешковой, а музей-заповедник Некрасова «Карабиха» предлагает проводить зиму с Морозом-воеводой.



Участников программы «Ярославское хлебосольство» в музее истории города встретит трактирщик Гаврила Иванович и познакомит с особенностями русской трапезы в импровизированном трактире. В Ярославской государственной филармонии на 14 февраля запланирована концертная программа «Русские праздники» с участием народного артиста России Владимира Девятова и группы «ЯR-марка».