​С начала этого года инвесторы, желающие реализовать свои проекты в Тутаеве, могут получить статус резидента территории опережающего социально-экономического развития. О том, какие возможности это открывает и для бизнеса, и для города, говорили на совместном заседании Общественной палаты района и экономического совета при главе Тутаевского МР. В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти и органов местного самоуправления, руководители местных промышленных предприятий, предприниматели, общественность.



– Президент РФ Владимир Путин обозначил комплексное развитие моногородов в качестве одного из приоритетов государственной политики, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Галина Пенягина. – И получение статуса ТОСЭР, безусловно, будет способствовать реализации потенциала Тутаева. У инвесторов, приходящих на его территорию, теперь есть возможность получить существенные преференции, в том числе налоговые льготы. Кроме того, органам местного самоуправления моногородов будут выделены субсидии на поддержку малого и среднего бизнеса. Несомненно, Тутаев получает новый импульс для дальнейшего развития и экономического роста. Будут реализованы новые проекты, созданы новые рабочие места, существенно улучшены условия для жизни людей.



Глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов представил на заседании планы по реконструкции Волжской набережной, реализация которых предполагается в рамках федеральной программы. Целями проекта являются повышение комфортности городской среды, поддержка малого и среднего бизнеса, а также развитие туризма. Общая сумма инвестиций составит порядка 200 миллионов рублей. В ближайшие месяцы проект пройдет экспертизу.



– Мы продолжаем линию привлечения инвестиций в город: сегодня между администрацией Тутаевского муниципального района и крупными инвесторами, уже работающими на территории Тутаева и планирующими развитие производства, подписаны соглашения о намерениях, – отметил Дмитрий Юнусов.



В числе компаний, готовых развивать свои производства в Тутаеве, – «Сааргумми-Русланд», выпускающая уплотнительные системы для автомобилей «Форд». В текущем году ее заказчиком также стал крупный автомобильный концерн «Рено». В ближайшее время планируется увеличение рабочих мест до 200.



Еще один потенциальный инвестор – предприятие «Европейские подъемные машины». Оно выпускает главные приводы для пассажирских лифтов. Заказчики – все крупные лифтопроизводящие заводы России. Став резидентом ТОСЭР в Тутаеве, компания планирует удвоить объемы производства.