В Ярославскую область начали поступать первые персонифицированные карты зрителей – FAN ID (паспорта болельщиков) Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 в России. 24 января заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая и директор регионального ОФПС Андрей Бальчунас вручили их любителям спорта.



– Уже сейчас жители Ярославской области через Почту России могут заказать себе паспорта болельщиков и стать участниками грандиозного спортивного события, которое в этом году пройдет в России, – Чемпионата мира по футболу – 2018, – отметила Екатерина Троицкая. – Сегодня мы передали документы четырем ярославцам. Надеюсь, число получателей будет расти, и многие жители региона смогут лично присутствовать на матчах чемпионата.



В числе получивших персонифицированную карту сегодня – шестиклассница Полина Кузнецова. В июне она вместе с семьей отправится в Москву на матч Португалия – Марокко. Девочка всерьез увлекается спортом, является членом женской хоккейной команды.



– Я очень рада, первый раз побываю на матче такого уровня, – поделилась Полина.



Паспорт болельщика – документ, обязательный для всех зрителей матчей Чемпионата мира по футболу FIFA – 2018 в России. Он дает возможность попасть на стадион, а также воспользоваться бесплатным проездом в дни проведения матчей в городах – организаторах спортивных соревнований.



FAN ID представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию, и оформляется бесплатно.



Жители Ярославской области могут получить этот документ в двух филиалах Почты России: в Ярославле, в доме №79 по улице Свободы, и в Рыбинске, в доме №14 по улице Захарова.



Для оформления необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru, выбрать опцию «Получение паспорта почтой», тип доставки «В отделение Почты России» и указать отделение, куда должен быть доставлен документ.