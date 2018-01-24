​Чтобы привлечь в региональное здравоохранение молодых специалистов, Правительством области разработана целевая программа по улучшению кадрового обеспечения государственных медицинских организаций. Одно из направлений этой политики – предоставление жилья врачам, решившим работать в ярославском здравоохранении. В 2017 году в рамках программы приобретены три однокомнатные квартиры в областном центре. Всего же за время действия программы с 2013 года для медиков выделено 65 квартир и один жилой дом.



– Две квартиры в новом доме на Большой Норской мы предоставляем участковым терапевтам и рентгенологам, – сообщила заместитель главного врача по поликлиническому направлению работы больницы №9 Ярославля Виктория Васенина. – Именно в них наша больница сейчас особенно нуждается: укомплектованность штата участковыми терапевтами – 75 процентов, врачами-рентгенологами – 68 процентов. В целях реализации указа Президента Российской Федерации «О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» мы выделяем специалистам этих профилей новое жилье, чтобы они могли комфортно жить и работать в Ярославле.



Чтобы получить служебное жилье, одного желания недостаточно. Существует ряд критериев, по которым специальная комиссия отбирает того или иного претендента. В частности, врач или его семья не должны иметь в собственности квартиру в Ярославле. В течение 10 лет работы медика жилье является служебным, по истечении этого срока квартиру можно приобрести в собственность.



Заинтересованы в молодых специалистах и на Ярославской станции скорой помощи. Здесь для привлечения кадров капитально отремонтировали здание архива, обустроив в нем служебное жилье.



– Здесь есть все необходимое для проживания фельдшеров, а именно их мы хотели бы привлечь в первую очередь в свою команду, – рассказал главный врач станции скорой помощи Ярославля Андрей Живой. – Помещение рассчитано на шесть человек. Есть общая кухня, душевая комната, туалет. Мебель и бытовую технику приобретали своими силами. Вот и сегодня привезли сюда новый холодильник. Мы хотим, чтобы у нас в регионе медики не только получали знания, но и оставались работать, и делаем для этого все возможное.



Жить специалисты здесь будут совершенно бесплатно и сколько захотят, ограничений нет. В Ярославский медицинский колледж уже отправили информацию о новых возможностях для закрепления в регионе. В прошлом году остаться работать в Ярославской области решили 13 выпускников этого образовательного учреждения. Благодаря поддержке в обеспечении жильем в 2018 году эта цифра должна увеличиться.