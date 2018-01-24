23 января в Правительстве области состоялась встреча с управляющим директором по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным Собранием ООО «УК «Роснано» Дмитрием Криницким и сотрудниками портфельной компании «Роснано» – ООО «НТС». Стороны обсудили основные векторы сотрудничества в реализации региональных проектов. В работе приняли участие представители инвестиционного блока Правительства, департамента транспорта, регионального отделения «Опоры России» и проектных организаций.



– Ярославская область уже прочно утвердила за собой статус региона инноваций. В рамках развития научно-технологической инициативы как вектора, обозначенного Президентом РФ Владимиром Путиным, региональная промышленность активно внедряет в производство передовые технологии, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – В качестве перспективного направления сотрудничества с «Роснано» мы видим научно-технологическое партнерство. В частности, это касается сотрудничества с Центром трансфера фармацевтических технологий, загрузки его мощностей.



В декабре губернатор Дмитрий Миронов обсудил с председателем правления ООО «УК «Роснано» Анатолием Чубайсом вопросы применения в регионе передовых разработок компании в сфере ЖКХ, транспортной инфраструктуры и строительной отрасли. В продолжение этих договоренностей в ходе сегодняшней встречи была презентована инновационная асфальтобетонная смесь «Унирем». Это покрытие обладает повышенной долговечностью, высокой устойчивостью. Его применение в качестве дорожного покрытия позволяет увеличивать срок службы автомобильных дорог и тем самым снижать бюджетные затраты на строительство, их ремонт и эксплуатацию. На сегодняшний день эффективность этой разработки подтверждена многочисленными исследованиями. Более 30 миллионов квадратных метров дорожных покрытий в 28 регионах РФ уложено с применением модификатора.



– Сегодня мы предлагаем наладить взаимодействие в сфере научно-технологического партнерства, готовы выстраивать мосты между портфельными компаниями «Роснано» и бизнес-сообществом Ярославской области, – подчеркнул Дмитрий Криницкий.



По итогам совещания стороны договорились предметно проработать направления дальнейшего сотрудничества.



Справка



Общество с ограниченной ответственностью «Новые технологии строительства» (ООО «НТС») является 100-процентно дочерней компанией АО «Роснано» и специализируется на выпуске модификатора асфальтобетонных смесей под торговой маркой «Унирем».



Модификатор «Унирем» внесен в реестр инновационных продуктов, технологий и услуг, рекомендуемых к использованию в Российской Федерации.