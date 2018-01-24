​В Ярославле будет реализован пилотный профориентационный проект «Фармацевтический класс». Соответствующее соглашение было подписано 24 января. Документ завизировали заместитель председателя Правительства области Роман Колесов, генеральный директор АО «Фармославль» Иван Парамонов, представители четырех ярославских вузов, мэрии областного центра, Ярославского промышленно-экономического колледжа и лицея №86.



– Развитие профориентации в школе – одно из приоритетных направлений работы по кадровому обеспечению производства, обозначенных Президентом РФ Владимиром Путиным, – отметил Роман Колесов. – В Ярославской области этому вопросу уделено особое внимание. Благодаря взаимодействию с предприятиями, образовательными учреждениями и вузами в регионе успешно совершенствуется система многоуровневой подготовки специалистов.



Фармкласс в ярославском лицее №86 представляет собой еще одно, школьное, звено в профориентационной работе, ориентированной на фармацевтический кластер, успешно развивающийся на территории региона. В рамках заключенного соглашения стороны продолжат реализацию пилотного образовательного проекта, причем планируется взаимодействие сразу в нескольких направлениях.



– Старшеклассники лицея №86 будут не только проходить практико-ориентированное двухгодичное обучение с углубленным изучением предметов естественно-научного цикла, – рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – С использованием всех имеющихся ресурсов региональной системы образования будут созданы условия для развития исследовательских компетенций ребят и их научной деятельности.



Участники соглашения сегодня познакомились с работой лицея, посетив библиотечно-информационный центр «Зона общения» и урок химии, где пообщались с учениками фармкласса.



Фармкласс – не единственный образовательный проект, который будет реализован на базе лицея №86. 1 сентября 2018 года здесь планируется открыть профильный класс технологической направленности с углубленным изучением математики, физики и химии. Соглашение с ОАО «Славнефть-ЯНОС» о сотрудничестве в сфере образования и создании инженерного ЯНОС-класса будет подписано в конце января 2018 года.