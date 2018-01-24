​24 января состоялось совещание рабочей группы при Общественной палате Ярославской области по общественному мониторингу избирательного процесса с председателями муниципальных общественных палат. Мероприятие прошло в режиме видеоконференции и было посвящено вопросам подготовки и участия общественных наблюдателей в предстоящих выборах Президента Российской Федерации в марте 2018 года.



Напомним, что 5 декабря 2017 года были внесены изменения в Федеральный закон «О выборах Президента РФ», которые наделили правом выдвижения наблюдателей на выборы Президента двух субъектов общественного контроля: Общественную палату Российской Федерации и общественные палаты субъектов РФ. Им предстоит сформировать пул общественных наблюдателей во всей стране.



В ходе видеоконференции участники обсудили важные аспекты работы, а также этапы подготовки общественных наблюдателей к выборам.



– На сегодняшний день уже многое сделано. Заключены соглашения с 11 региональными некоммерческими организациями, идет процесс сбора данных о потенциальных наблюдателях и их привязки к участковым избирательным комиссиям, – отметил председатель Общественной палаты Ярославской области Сергей Березкин. – До каждого участника процесса мы доведем методическую информацию, которая будет сопровождаться памяткой наблюдателя, «золотым стандартом» наблюдателя. В общей сложности нам предстоит подготовить более 1700 человек.



Общественная палата также поддержала проект «Национальный общественный мониторинг», в рамках которого не первый год ведется мониторинг выборов с активным использованием электронных ресурсов: социальных сетей, мессенджеров и сайта. Региональный координатор проекта Григорий Моднов рассказал о планах наблюдателей НОМ работать на избирательных участках области в день голосования.



Председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров отметил, что роль общественных наблюдателей трудно переоценить: чем больше людей наблюдает за выборами, тем меньше будет ошибок и тем более качественным будет результат.



– Общественники – это безусловный авторитет, которому доверяет общество. Поэтому оценки и комментарии наблюдателей в случае конфликтных и спорных ситуаций будут иметь решающее значение, – подчеркнул он.



Привлечение независимых общественных наблюдателей в районах области уже началось. Именно эта задача станет для общественных палат в ближайшее время приоритетной.