​Стадион «Шинник» после реконструкции станет многофункциональным спортивным объектом. На нем смогут заниматься как воспитанники разных спортивных школ, так и обычные граждане.



Об этом губернатор Дмитрий Миронов сообщил на встрече с представителями спортивной общественности, которая 24 января прошла в Правительстве области.



О том, каким будет статус объекта после завершения всех работ, губернатора спросил старший преподаватель физической культуры ЯГТУ, олимпийский чемпион Ярослав Рыбаков.



– Каковы перспективы развития легкой атлетики? Какие существуют площадки для развития этого вида спорта сейчас и, может быть, появятся в ближайшее время? – задал он вопрос.



– Стадион «Шинник» станет многофункциональным спортивным центром. Он будет доступен как для футболистов, так и для легкоатлетов, а также для других спортсменов, – сказал Дмитрий Миронов. – В рамках реконструкции стадиона к Чемпионату мира по футболу мы вышли с инициативой к Министерству спорта. Региону было выделено больше 60 миллионов рублей. Есть проект, и в этом году он будет реализован. Планируется, что к июню мы получим полноценную легкоатлетическую арену. Будут созданы различные сектора – и для прыжков, и для метаний, обустроены беговые дорожки.



Реконструкция объекта ведется с прошлого года. В северном сегменте стадиона появятся сектора для толкания ядра, прыжков в длину и тройного прыжка. Другие сектора – для прыжков в высоту, с шестом, для метания диска, молота и копья – будут расположены в южной части объекта. Согласно проекту предусмотрен также ремонт стандартного кругового 400-метрового бегового трека. Он будет покрыт рулонным синтетическим составом толщиной 13,5 мм. Все параметры, связанные с покрытием, инвентарем, соответствуют требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций IААР.



Также будет заменено травяное покрытие и установлена новая система безопасности. Работы на данный момент выполнены на 70 процентов. Объект будет доступен для легкоатлетов после завершения Чемпионата мира по футболу.



Глава региона также отметил, что для тренировок по легкой атлетике в областном центре есть беговые дорожки на стадионе «Славнефть». Еще одна площадка для занятий этим видом спорта располагается за манежем на улице Чкалова в Ленинском районе Ярославля. Там же построен легкоатлетический стадион для юных спортсменов. Занятия проходят и в самом крытом манеже.



Кроме того, по программе «Газпром – детям» во Фрунзенском районе города строится специализированный физкультурно-оздоровительный комплекс.