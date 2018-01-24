​Около 400 тысяч жителей Ярославской области занимаются физической культурой и спортом. Это 33 процента общей численности населения региона. За минувший год показатель вырос на 1,5 процента – это 18,5 тысячи человек. Такая статистика была озвучена 24 января на встрече губернатора Дмитрия Миронова с представителями спортивной общественности.



В Правительство области были приглашены известные спортсмены, тренеры, руководители крупных спортивных клубов. Глава региона обсудил с ними наиболее актуальные вопросы развития отрасли, вместе они наметили направления дальнейшей работы.



– Министерство спорта Российской Федерации отмечает Ярославскую область как одну из лидирующих по базовым видам спорта, – сказал Дмитрий Миронов. – Создание условий, ориентирующих людей на здоровый образ жизни, развитие спортивной инфраструктуры, повышение конкурентоспособности регионального спорта – все это приоритеты государственной и региональной политики, и в этих направлениях мы ведем постоянную работу.



В 2017 году на территории области проведено более 300 соревнований, в том числе всероссийских, а также пять международных спортивных мероприятий. Среди них – крупнейший в России Деминский лыжный марафон и проект «Бегом по Золотому кольцу».



Регион является пилотной площадкой по возрождению комплекса ГТО. На его территории реализуется приоритетный проект, ориентированный на предоставление общедоступных спортивных услуг. Действует программа ПАО «Газпром» «Газпром – детям». В прошлом году было реконструировано 20 пришкольных стадионов. Сейчас строится пять физкультурно-оздоровительных комплексов. Кроме того, при содействии корпорации «Ростех» во всех районах обустроено 70 площадок для занятий воркаутом.



Дмитрий Миронов отметил, что отдельным направлением работы является поддержка спортивных клубов. Уже приняты решения, направленные на стабилизацию финансовой обстановки в «Шиннике», «Ярославиче» и «Буревестнике», привлечены внебюджетные средства.



По словам генерального директора баскетбольного клуба Александра Церковного, высокие результаты команды напрямую связаны с вниманием руководства региона к проблематике как самого клуба, так и спорта в целом.



– Раньше клуб развивался по принципу «не благодаря, а вопреки», – пояснил Александр Церковный. – Результатом деятельности нынешнего руководства области в направлении развития спорта стал рост числа занимающихся. У нас увеличивается также количество тренеров. Клуб уверенно идет на первом месте. Нас заметили и поддерживают в Российской федерации баскетбола.



При содействии федерации в настоящее время в регионе запускается большой проект «Школьная лига стритбола». Только на первом этапе он охватит 60 ярославских школ и более 1000 учащихся.