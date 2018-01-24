​Состоялось первое совещание организационного комитета по подготовке к XI традиционному международному Ростех Деминскому лыжному марафону FIS/Worldloppet – 2018. Были рассмотрены вопросы безопасности, размещения, питания спортсменов и гостей марафона, работы СМИ и волонтеров, взаимодействия служб.



Как отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный, Ростех Деминский лыжный марафон занимает особое место в календаре событий региона. Ежегодно его посещают спортсмены и гости со всего мира. Заявки на участие в 11-х стартах уже подали более 2000 человек из 20 стран и 58 регионов России. Чтобы соответствовать мировым стандартам и держать стабильно высокий уровень проведения гонок, над их организацией работают сотни людей, а два дня соревнований требуют многомесячной подготовки.



– Мы хотим, чтобы впечатление от XI традиционного международного Ростех Деминского лыжного марафона FIS/Worldloppet – 2018 у его участников и гостей было исключительно положительное, – сказал директор марафона Александр Игнатьев. – После каждого марафона проводим работу над ошибками, чтобы постоянно повышать уровень организации соревнований. В этом году, чтобы обеспечить теплое питание на трассе, специально закупили 20 военных термосов, по 36 литров каждый.



Не бывает мелочей и в вопросах безопасности и правопорядка. Их обеспечат сотрудники полиции, охранных агентств, волонтеры.



В подготовке соревнований заняты сотни добровольцев. Так, воспитанники рыбинской СШОР №4 ежегодно готовят трассу. В малоснежные зимы они прокладывали целые участки, вручную рассыпая привозной снег. В этом году, по словам организаторов, осадков достаточно. Сейчас необходимо сформировать «подушку» трассы специальными ретраками. Деминские специалисты в этом вопросе за годы проведения марафона достигли такого уровня, что готовили трассы для Олимпиады-2014.



Гостей ЦЛС «Демино» ждет не только насыщенная спортивная, но и культурная программа. Ее обеспечат творческие коллективы Рыбинска. Для комфортной работы СМИ будет работать пресс-центр. Аккредитация начнется с 25 января.



Справка



Деминский марафон – крупнейший лыжный марафон России, единственный в стране включенный в престижную серию Международной федерации лыжных марафонов Worldloppet. В сезоне 2017 – 2018 годов Деминский марафон вошел в Кубок лыжных марафонов FIS/Worldloppet. Второй год официальным партнером соревнований является госкорпорация «Ростех». Поддержка XI традиционного Ростех Деминского марафона FIS/Worldloppet – одна из инициатив корпорации в последовательном продвижении профессионального и любительского спорта в России.