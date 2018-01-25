​25 января в рамках рабочей поездки в Рыбинск губернатор Дмитрий Миронов посетил ПАО «ОДК-Сатурн». Выполняя поручение Президента России Владимира Путина о поддержке инновационных стартапов со стороны крупных корпораций, сегодня предприятие запустило программу GenerationS. 13 проектов для нее отобраны по итогам федерального конкурса, на участие в котором поступило более 400 заявок со всей страны.



– Наша промышленность заинтересована в поиске новых перспективных технологий, за которыми – будущее, – отметил Дмитрий Миронов. – Поддержка инновационных производств – одно из приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития Ярославской области «10 точек роста». И мне приятно присутствовать сегодня на открытии программы, нацеленной на реализацию как в нашем регионе, так и во всей российской промышленности интересных инновационных проектов.



ПАО «ОДК-Сатурн» выступит испытательным полигоном для технологических стартапов в сферах цифрового проектирования и моделирования, аддитивных технологий, промышленного Интернета, сенсорных систем, робототехники, CNC-технологий.



– Сегодня мы открываем акселерационную программу трека «TechNet» федерального конкурса-акселератора в новом корпусе №140, – сообщил управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков. – Здесь до конца года будет запущено одно из лучших в мире производств лопаток турбин с применением передовых производственных технологий. На полную мощность выйдем в 2019 году. Это будет наш первый весомый шаг к созданию «Фабрики будущего». Мы рассчитываем, что часть проектантов сможет внедрить свои решения в технологические процессы центра компетенций «Лопатки турбины».



Акселерационная программа состоит из десяти насыщенных практической работой дней. Участников ждут совместная работа с экспертами «Сатурна», знакомство с лучшими практиками формирования производственных систем наукоемкой продукции, технологическими потребностями предприятий Ярославской области и ее инновационной инфраструктурой.



– Российская венчурная компания с 2013 года проводит крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы GenerationS, – рассказал заместитель генерального директора АО «РВК» Михаил Антонов. – Мы по всей стране ищем такие компании, как «ОДК-Сатурн», которые готовы помогать талантам, внедрять инновации, обмениваться идеями и активно вовлекать молодых в свои производственные процессы.



Губернатор познакомился с конкурсантами, их проектами. Дмитрию Миронову продемонстрировали шлем виртуальной реальности, координатно-измерительный прибор «Стилус-КИМ». На стенде были представлены также разработки ярославских студентов.



– По итогам программы наиболее перспективные проекты получат широкие возможности реализации, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Такой диалог вузов и промышленных предприятий имеет исключительное значение. Это тот пример инвестиций в человека, который Правительство области всегда будет поддерживать. Хочу отметить, что в рамках программы предусмотрено посещение ведущих предприятий нашего региона. Приглашаю всех присутствующих побывать на производственных площадках заводов «Русская механика», «Автодизель», «Кордиант».



Сегодня в регионе создана эффективная инфраструктура поддержки стартапов. Этим занимается Корпорация малого и среднего предпринимательства, которая в настоящее время сопровождает 95 проектов. Лучшие из них были презентованы в рамках Дня промышленности и Ярославского инвестиционного форума.



Справка



GenerationS – это федеральный акселератор технологических стартапов, в ходе которого лучшие проекты, отобранные по результатам многоступенчатой экспертизы, получают интенсивное развитие и широкие возможности по привлечению инвестиций. Работа идет в тесном сотрудничестве с крупными российскими корпорациями, которые заинтересованы в поиске перспективных инновационных технологий и готовы внедрять и развивать в своих компаниях инструменты открытых инноваций.