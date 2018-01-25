​По данным Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в 2017 году жители Ярославской области через портал госуслуг перечислили в различные инстанции 264 миллиона рублей.



– На портале госуслуг сегодня зарегистрированы 500 тысяч жителей региона, – отметила заместитель председателя Правительства Ярославской области Екатерина Троицкая. – Причем 200 тысяч – это прирост за последний год. Причина такой востребованности ресурса в том, что получать услуги в электронном виде, не выходя из дома, очень удобно. Кроме того, оплачивая квитанции через портал, можно существенно экономить. Например, предусмотрена 30-процентная скидка по госпошлине на оформление загранпаспорта: его можно получить за 2450 рублей вместо 3500. А штрафы ГИБДД через портал в течение 20 дней после назначения можно уплатить со скидкой 50 процентов.



В целом по России количество платежных операций через портал госуслуг превысило 25 миллионов, а сумма достигла 30,3 миллиарда рублей.



– Чаще всего в прошлом году жители региона через этот ресурс оплачивали госпошлины за услуги МВД: выдачу и замену паспортов, регистрацию автотранспортных средств, получение и замену водительских удостоверений, – сообщил директор департамента информатизации и связи Михаил Городилов. – Также в общую сумму включена оплата налогов и госпошлины за услуги ЗАГСа.



Оплатить квитанции можно с помощью банковских карт, электронных кошельков и мобильного телефона. Также в личном кабинете можно скачать квитанцию для оплаты в банке, но в этом случае скидки уже не действуют.