​25 января в ходе рабочего визита в Рыбинск губернатор Дмитрий Миронов посетил «Верфь братьев Нобель». Еще недавно завод испытывал серьезные трудности из-за отсутствия заказов, но в прошлом году благодаря поддержке Правительства области судостроительное предприятие успешно преодолело кризис. Сейчас оно работает над созданием сухогрузного судна уникального проекта RSD 79 в рамках совместного проекта с концерном «Калашников» и судостроительным заводом «Вымпел».



– Вывод предприятия из тяжелой экономической ситуации стал реальным результатом большой работы, – отметил Дмитрий Миронов. – Для нашего региона судостроение является одной из базовых отраслей промышленности. В последние годы спрос на продукцию отрасли растет. Правительство области готово оказывать содействие в ее продвижении и поддерживать ваши проекты.



По своим характеристикам новый сухогруз, заложенный на рыбинской верфи в декабре прошлого года, не имеет аналогов в мире. При сохранении стандартных габаритов проектировщики значительно увеличили грузоподъемность судна, повысили экономичность его использования и обслуживания. До 2025 года «Верфь братьев Нобель» изготовит восемь аналогичных судов. Проект реализуется при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ.



– Благодаря вхождению в концерн «Калашников» и сотрудничеству с судостроительным заводом «Вымпел» объем производства за четвертый квартал прошлого года вырос на 65 процентов, – рассказал генеральный директор ООО «Верфь братьев Нобель» Олег Гончаров. – Это позволило поднять заработную плату. Сейчас ее средний уровень на предприятии – более 34 тысяч рублей, и с января этого года доходы работников увеличатся еще на 10 процентов.



Сегодня «Верфь братьев Нобель» выполняет полный цикл строительства всех типов судов спусковым весом до 2700 тонн и является площадкой для развития в регионе гражданского судостроения. Стратегическое значение этой отрасли обозначил Президент России Владимир Путин. По итогам заседания президиума Госсовета по вопросу развития внутренних водных путей глава государства поручил Правительству РФ обеспечить долгосрочную государственную поддержку строительству гражданских кораблей.



– От лица всех рабочих хочу поблагодарить руководство области за помощь, внимание к нашим проблемам и возрождение нашего предприятия, – обратился к губернатору главный инженер ООО «Верфь братьев Нобель» Александр Егоров. – Благодаря вашему вмешательству у завода появились заказы, а у нас – уверенность в стабильной, оплачиваемой работе.



Справка



ООО «Верфь братьев Нобель» – судостроительный и судоремонтный завод, крупнейшее судостроительное предприятие на Верхней Волге. Площадь предприятия – более 214 тысяч кв. м, из которых 100 тысяч кв. м занято производственными цехами. Производственные мощности верфи позволяют строить морские и речные суда дедвейтом до 6500 тонн, длиной до 140 метров, шириной до 17 метров и спусковым весом до 2700 тонн. Строительство производится в закрытых оборудованных цехах, что создает условия для качественного выполнения всех монтажных и окрасочных работ и для круглогодичной сборки судов.



Основные направления, на которых специализируется предприятие:



– суда специального назначения, в том числе морские водолазные и гидрографические суда;



– морские и речные танкеры для перевозки нефти и нефтепродуктов;



– морские и речные сухогрузы, спроектированные и строящиеся по европейским стандартам;



– катера специального назначения, в том числе спасательные катера-бонопостановщики.