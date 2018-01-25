|Департамент туризма Ярославской области презентовал новый логотип «Главной Масленицы страны». Он был представлен сегодня на заседании оргкомитета праздника.
В основе логотипа – образ солнца, ядро которого заменено буквой Я – первой буквой названия региона. Этот символ не только делает логотип персонифицированным, но и работает на личное вовлечение каждого жителя Ярославской области и каждого гостя Масленицы: «Я – в Ярославии», «Я – на Масленице».
Лучами прорисованы дома и храмы Ярославии с открытыми окнами и дверями, как отражение гостеприимства и открытости региона. Дополняют лучи золотые капли – символы пробуждающегося весеннего солнца. Контуры логотипа не замкнуты и наполнены светом и воздухом – это дает ощущение легкости, дыхания и простора.
Цветовая гамма логотипа экологична и построена на трех цветах: золотом, светло-зеленом и охры. Это воплощение визуального и вкусового оттенков праздника: солнечный свет, первая весенняя зелень, охристые оттенки тягучего ярославского меда, с которым так вкусно есть блины.
– Новое решение логотипа – это само воплощение праздника. Причем именно ярославского праздника, – отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. – Теплые, радостные тона, понятный посыл, обращенный к каждому лично, – это замечательное приглашение. Это воспоминание, которое хочется сохранить. Мы ждем всех в гости на яркую ярославскую Масленицу.
Стилистика и цветовая гамма логотипа выполнены на основании нового брендбука Ярославской области. Логотип, по сути, является одним из линейки вариантов бренда, специально разработанных для разных событий. Бренд региона будет презентован 30 января.
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