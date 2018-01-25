​На первом этапе реализации приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году осуществят замену сетей на участках, где будет произведен ремонт. Работы выполняет АО «Ярославльводоканал».



– Мы учли недочеты, допущенные в прошлом году, – сказал исполняющий обязанности директора регионального департамента транспорта Евгений Моисеев. – На территории города под дорогами находится колоссальное количество самых разных сетей. Чтобы исключить ситуации, когда только что отремонтированный асфальт вскрывают для работ, планы действий сетевых организаций и реализации программы «Безопасные и качественные дороги» синхронизированы. В 2018 году сетевики закончат все процессы по переустройству и ремонту до выхода подрядчиков на объекты Ярославской агломерации.



Уже началась реконструкция водопровода на улице Златоустинской в областном центре. Здесь проводится замена труб диаметром 150 мм на трубы диаметром 160 мм в полотне проезжей части. Цель – повышение надежности и качества снабжения потребителей холодной водой, а также предотвращение аварийных ситуаций, которые могут привести к разрушению и размыву нового дорожного покрытия.



Работы пройдут в два этапа. Первый – от улицы Кирпичной до Коровницкого переулка по выполненному ранее проекту с максимальной приближенностью к существующей трассе водопровода. Второй этап, от улицы Кирпичной до улицы Мельничной, начнется после получения проектной документации, которая сейчас находится в стадии разработки. Всего в плане замена около 500 метров водопровода.



– Всего в 2018 году «Ярославльводоканал» планирует провести реконструкцию и капитальный ремонт 30 объектов водоснабжения и водоотведения общей протяженностью более 11 километров, расположенных в пределах реконструируемых дорог, – рассказал технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин. – В настоящее время по ряду объектов ведутся необходимые подготовительные и проектно-изыскательские работы, девять объектов находятся непосредственно в работе. По мере подготовки проектно-сметной документации будем приступать к работам на остальных участках.



Справка



В рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов общей протяженностью 81,3 километра. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта будет направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составит 1,46 миллиарда рублей.



Проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в нормативное состояние дорог в границах крупных агломераций. В нашем регионе это агломерация «Ярославская», в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы.



В 2017 году на проект «Безопасные и качественные дороги» в Ярославской области было направлено 1,306 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. На эти деньги отремонтированы 34 дороги общей протяженностью 75,9 километра, ликвидированы 23 места концентрации ДТП. Доля дорог агломерации, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 44,3 до 51,5 процента.