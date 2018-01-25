​18 жителей Ярославской области удостоены губернаторских выплат за исключительный личный вклад в решение социальных проблем региона. Все они достигли высоких результатов в области здравоохранения, образования, культуры, науки и высшей школы, молодежной политики, физической культуры и спорта, социальной защиты населения.



Выплата в размере 6 тысяч рублей будет производиться ежемесячно с 1 января по 31 декабря этого года.



– Назначение губернаторской выплаты – это знак признания и уважения к людям, преданным своей профессии и вносящим неоценимый вклад в развитие Ярославской области, – сказала начальник управления по социальной и демографической политике Правительства региона Марина Башмашникова. – За 15 лет получателями губернаторской выплаты стали 270 человек.



Губернаторская выплата назначается ежегодно 18 специалистам. Претендентов на ее получение предлагают трудовые коллективы, а решение принимается на коллегиях профильных региональных департаментов и на совете ректоров. Ежегодно в ноябре проходит заседание комиссии, где рассматриваются кандидатуры, затем губернатор принимает решение.



– Все награжденные в этом году не только внесли уникальный вклад в развитие своей профессии, но и отличаются активной жизненной позицией, сотрудничают с коллегами из других отраслей, – добавила Марина Башмашникова. – Это врачи, тренеры спортшкол, педагоги, работники культуры и соцучреждений.