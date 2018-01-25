​25 января члены комиссии Общественной палаты Ярославской области по жилищно-коммунальному комплексу обсудили с председателями общественных муниципальных палат вопрос качества уборки улично-дорожной сети региона в зимний период. В селекторном совещании приняли участие руководители районных администраций и профильных органов исполнительной власти и местного самоуправления.



Об организации уборки улично-дорожной сети города Ярославля в зимний период 2017 – 2018 годов рассказала представитель департамента транспорта Ярославской области Нина Фомина. Ее выступление дополнил заместитель директора ГКУ «Ярдорслужба» Александр Межиевский. Он подчеркнул, что ситуация с уборкой дорог и улиц находится под круглосуточным контролем. Предприятие обслуживает 6364 километра дорог, на которых имеется восемь сложных участков, где организовано круглосуточное дежурство. Обеспечен запас тягачей и песчано-соляной смеси, работает диспетчерская служба, аккумулирующая данные о дорожной ситуации не менее двух раз в сутки, а в сложных погодных условиях – каждые два часа.



Большинство представителей муниципальных образований не выразили претензий к подрядчику. В основном дороги и улицы расчищены, особое внимание уделяется маршрутам пассажирских и школьных автобусов. Проблемы решаются в оперативном порядке. Слова благодарности прозвучали в адрес подрядчика – «Ярдормоста», который качественно справляется как с рутинной работой, так и с проблемами, требующими безотлагательного решения.



Однако участники совещания отметили, что имеются и проблемы. В Тутаевском, Ростовском районах и в Ярославле подрядчики не справились с объемом работ, не смогли обеспечить достаточное количество техники, и контракты пришлось перезаключать. Также у районных администраций вызывает опасение возможная нехватка финансовых средств в случае ухудшения погодных условий.



Председатель Общественной палаты Сергей Березкин, в свою очередь, обратил внимание на необходимость плотного общественного контроля не только за качеством уборки дорожно-уличного полотна, но и за наличием свободного доступа граждан к объектам культуры, здравоохранения, образования.



– Подобный формат совещаний стал традиционным и позволяет не только вскрыть имеющиеся проблемы, но и поделиться положительной практикой взаимодействия общественников, чиновников и подрядчиков – такой, как, например, в Гаврилов-Ямском районе, где члены местной Общественной палаты закрепили за собой участки дорог и курируют их состояние, – отметил председатель комиссии Анатолий Упадышев.