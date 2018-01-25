​Жители Вареговского поселения Большесельского района обсудили объекты, предложенные для благоустройства в рамках губернаторского проекта по формированию комфортной городской среды «Решаем вместе!». Большинство участников встречи высказалось за преображение парковой зоны рядом с улицей Мира. В успешные годы местного торфопредприятия она была центром притяжения горожан, а сегодня остро нуждается в благоустройстве.

– Это территория почти в 6 тысяч квадратных метров. Очень хочется привести ее в порядок и сделать здесь красивый парк с прогулочными дорожками, освещением, лавочками, – сказал глава поселения Федор Новиков. – Мы уже выпилили там старые тополя, выкопали большой пруд. Теперь надеемся, что сможем завершить начатое благодаря губернаторскому проекту «Решаем вместе!». В прошлом году в его рамках мы заменили 12 контейнерных площадок, установили энергосберегающие фонари и благоустроили территорию многоквартирных домов. Причем жители принимали активное участие.

Проект «Решаем вместе!» реализуется в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Миронова уже второй год и направлен на выполнение задачи по формированию комфортной городской среды, поставленной перед субъектами РФ Президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания – обустройство мест массового отдыха населения и общественных пространств.

В предварительном отборе объектов для проведения реконструкции рамках проекта на сайте vmeste76.ru уже приняли участие более 50 тысяч жителей региона. Во всех районах области также проходят собрания граждан и анкетирование. Процесс продлится до 31 января. Далее для территорий – лидеров будут разработаны эскизы благоустройства. Окончательный выбор ярославцам предстоит сделать 18 марта.

– Жители заинтересованы в создании комфортных мест отдыха и готовы принять трудовое участие в проведении благоустройства. Они намерены прийти 18 марта на избирательные участки и проголосовать за территории для благоустройства в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!», – сказал депутат Ярославской областной Думы Александр Тарасенков.​

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