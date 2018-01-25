​По данным Ярославского центра гидрометеорологии, с 18 часов 25 января до 18 часов 26 января в регионе прогнозируется усиление ветра, в отдельных районах – порывами до 15 – 17 м/с, местами снег и метель.



– В ближайшие сутки ожидаются неблагоприятные погодные условия. Есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных ухудшением видимости на автодорогах, – сказал директор областной дорожной службы Антон Заев. – Целесообразнее в такую погоду использовать только основные магистрали и по возможности отказаться от дальних поездок на личном автомобиле. Всего этой ночью на дорогах региональной собственности будет работать около 200 единиц техники.



Антон Заев подчеркнул, что при ухудшении погоды оперативно будут выведены дополнительные спецмашины – их, как и материалов для качественной обработки трасс, достаточно. В каждом муниципальном районе на объектах работают кураторы, контролирующие ситуацию.



Особое внимание уделяется трассам с автобусным сообщением, маршрутам школьных автобусов, дорогам опорной сети, мостам, путепроводам, опасным участкам.



Ярославская областная дорожная служба напоминает: во избежание дорожно-транспортных происшествий водителям во время движения необходимо соблюдать меры безопасности при управлении транспортными средствами, не оставлять автомобили на проезжей части, чтобы не создавать помех снегоуборочной технике, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения, соблюдать безопасную дистанцию. Пешеходам в темное время суток необходимо надевать одежду со световозвращающими элементами.



При наличии замечаний к качеству уборки дорог жители региона могут позвонить в круглосуточные диспетчерские службы: ‎(4852) 78-95-20 – ГКУ ЯО «Ярдорслужба», ‎(4852) 76-05-17 – ГП «Ярдормост».