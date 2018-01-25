​25 января глава региона Дмитрий Миронов поздравил всех студентов с праздником. Губернатор принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню российского студенчества, которое прошло в ярославском Культурно-зрелищном центре.



– В своей жизни вы уже приняли первое важное решение – выбрали вуз и направление будущей профессиональной деятельности, – сказал, обращаясь к собравшимся, Дмитрий Миронов. – Вам и в дальнейшем не раз придется делать выбор, результаты которого будут влиять не только на вашу личную жизнь, но и на благополучие ваших близких, эффективность вашего бизнеса, реализацию творческих идей. От вашего профессионализма, знаний и гражданской позиции будет зависеть и судьба нашей страны. Уверен, что вы будете серьезно подходить к принятию таких решений и делать ответственный выбор.



Торжественную часть мероприятия продолжила церемония награждения. Лучшим студентам были вручены благодарности главы региона.



Затем состоялся розыгрыш Кубка губернатора среди команд КВН. На сцене выступили лучшие ярославские команды: «Шурочка», «Негодники», «Операция Ы», «Стив Джобс», «Красная фурия», «Сборная по лакроссу», сборная Ярославской областной юниор-лиги КВН и «Пожар».