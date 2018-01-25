​В начале марта в Ярославле состоится крупное региональное мероприятие с участием средств массовой информации – медиафорум. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миронов во время встречи с молодежным активом области, прошедшей сегодня, в День российского студенчества, в Культурно-зрелищном центре.



– Я могу только приветствовать желание молодежи писать хорошие новости, а тем более самим создавать молодежные СМИ, – отметил Дмитрий Миронов. – Медиафорум может стать стартовой площадкой для многих ребят, возможностью попробовать себя в профессии и пообщаться с единомышленниками. И самое главное – встретиться с профессионалами федерального и регионального уровней.



Дмитрий Миронов также отметил, что Правительство региона многое делает для интеграции молодежи в социально-экономические, общественно-политические и культурные процессы развития области. Реализуются мероприятия, направленные на поддержку талантливых ребят, студенты и школьники вовлекаются в научную деятельность. В Ярославле проводится областной фестиваль науки. Также действует совет молодых ученых и специалистов. Проходят интеллектуальные турниры и чемпионаты, фестивали молодежного творчества и современной хореографии, конкурсы профессионального мастерства. Большая работа ведется по поддержке молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.



Студенты спросили у губернатора о финансировании молодежной политики в наступившем году, объемах грантовой помощи, предстоящих президентских выборах, реализации программы «Земский фельдшер», поддержке регионального кавээновского движения и о многом другом.



– На поддержку молодежной политики в бюджете Ярославской области на 2018 год предусмотрено 263 миллиона рублей. Почти половину этой суммы мы направим на реализацию молодежных мероприятий и проектов, финансирование государственных заданий учреждений и предоставление субсидий муниципальным районам, – рассказал глава региона. – Также значительные средства предусмотрены на решение жилищного вопроса молодых семей. Заложены деньги на программу патриотического воспитания.



Что касается движения КВН, которое в регионе набирает все большую популярность, то Дмитрий Миронов сообщил: фирма, которая поддерживала команду «Радио Свобода», продолжит помогать ярославскому КВН.



– Сегодня уже точно можно сказать, что наши договоренности с компанией «ЯрКамп» сохраняются, она продолжит оказывать спонсорскую поддержку кавээновскому движению, – сказал Дмитрий Миронов.